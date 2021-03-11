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3月脫單機率高！屬狗快告白、鼠對朋友超來電　12生肖運勢曝光

▲▼女孩,愛情,新年,旅行。（圖／翻攝自pixabay）

▲12生肖3月運勢曝光，其中包含桃花最旺的3大星座。（圖／翻攝自pixabay）

文／湯鎮瑋　圖／免費圖庫Unsplash

2021年將迎來3月白色情人節！阿湯哥十二生肖每月運程詳細評析，讓您在工作職場、人際桃花、理財投資等方面都能主動掌握好運指數，漂亮出擊！透過運勢應對策略及致勝分析，助您在每月都有美好的開始與亮眼的成績。

【國曆】3月13日～4月11日

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鼠 ★★★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

事業：事業運挺不錯，不過容易遇到小人，不妨多關心職場夥伴，用愛化解阻礙！
愛情：紅鸞星動的月分，有機會擺脫孤寂，無論單身或有伴，本月不妨多約三五好友聚聚，朋友們是你的愛情貴人！
財富：投資理財的眼光比較好，容易發現不錯的項目，大膽投入會得到收益。

牛 ★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

事業：事業人際關係下滑，保持禮貌、別老是盛氣凌人，否則容易產生磨擦。
愛情：愛情運勢低迷的一個月，相處易有摩擦，可千萬別得理不饒人，也勿逞口舌之快，僵持不下對誰都不好。
財富：會有差旅或是交通方面的支出，做好貨比三家的準備，儘量能省則省。

虎 ★★★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

事業：職場運勢雖有提升，行事手到擒來，讓你頗有自信，但是不要過於衝動或太自我，以免因小事而起爭執，傷了和氣。
愛情：戀愛是盲目的，可別因為別人小小的舉動就心動，要多觀察對方的為人。
財富：工作上突出的表現，可以讓你收獲很多，職場上齊心合作，和氣就能生財！

兔 ★★★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

事業：職場突發事件多，讓你疲於應付。上司同事其實都默默在關注你，只要你舉手求助，貴人就會出現。
愛情：此月感情或家庭上易有麻煩困擾，不妨理智地面對問題，總比逃避為佳。
財富：財運不理想，可能花在意外事故的支出；要保護錢財就要留意自身的安全。

龍 ★★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開
事業：驛馬星動的一個月，事業變動較多，提醒你做好分內事，不宜多管閒事；此外也有出差機會，需留意安全。
愛情：本月愛情運不理想，可能遇到爛桃花；戀愛、已婚人士容易產生誤會分歧。
財富：財運不理想，在外易與人有紛爭，而因此破財。不要強出頭，做事宜低調。

蛇 ★★★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

事業：想要突破工作現況，就需要合理的規劃和評估，盡可能拋棄不切實際的想法，才能讓事業走穩。
愛情：愛情運差，常因脾氣一來而蹦出許多不合理的要求，讓關係越來越緊張。
財富：有風險的錢最好不去碰，賺錢這件事情不能著急，慢慢來會更加的踏實。

馬 ★★★★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

事業：事業運吉凶參半的一個月，雖有貴人來助，自身仍要謹言慎行，可以防止在遇到困難時，他人又落井下石。
愛情：戀愛運佳，容易遇到形象氣質佳、會關心人的對象，彼此能相互看對眼。
財富：財運回升，會因為貴人關照而得利，但過程易有波折和是非，需謹言慎行。

羊 ★★★★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

事業：事業運吉凶參半的一個月，雖有貴人來助，自身仍要謹言慎行，可以防止在遇到困難時，他人又落井下石。
愛情：戀愛運佳，容易遇到形象氣質佳、會關心人的對象，彼此能相互看對眼。
財富：財運回升，會因為貴人關照而得利，但過程易有波折和是非，需謹言慎行。

猴 ★★★★★


【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開
事業：頗富靈感的月分，工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到的業務中，易速見成效。
愛情：家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排輕鬆的約會。
財富：理財心態優，能客觀看待市場動態，易因分析得當而獲利豐厚。

雞 ★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

事業：運勢不彰，別老想著拍上司馬屁、或示好求榮，與其動歪腦筋，不如老老實實做事才最實在。
愛情：感情易有誤會紛爭，需要彼此多溝通交流，相互理解包容。
財富：為排解壓力而不惜揮金如土的月分，還是要掂掂自己斤兩，量力而為。

狗 ★★★★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

事業：這個月創意特佳，而工作能力亦強！要即時把握時機，但必須步步踏實，不可投機行事，以免因急於求成而失足。
愛情：感情運佳，想要表白得抓緊機會，創造浪漫的環境示愛將有助進展。
財富：財運雖然略有起色，但仍非投資或創業的良好時機。

豬 ★★★★

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開
事業：工作能力及創意特佳，處事得心應手！但是需對日後發展方向和走勢要心中有數，充分考慮以後再做選擇。
愛情：感情運不佳，容易發生口角和矛盾增多，情感出現裂痕。
財富：財運平穩，倘若不胡亂花費，不須為錢財擔憂！

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愛情健康生肖運勢命理湯鎮瑋

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