超強抓卵達人！彰化男採荔枝椿象卵片　單日賺37500元

▲彰化荔枝椿象收購卵片。（圖／彰化縣農業處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府為防治荔枝椿象，2月起補助收購卵片每片5元，去年1名張姓婦人賺進8萬8千元外快，昨天她又收集4800片，2萬4千元落袋，而去年有1名黃男交了1.8萬片榮登冠軍王，上周四收集到7500片，立馬賺進獎金37,500元，堪稱為抓卵界的達人，明天又逢交卵日，是否有人能破達人單日紀錄，引發不少人關注。

農業處說，去年縣內列第一名的是一名住在芬園鄉的黃男，家裡種植荔枝，乾脆趁此時上山尋覓卵片，每天上山，一樣過著朝九晚五的生活，果不其然，替果農建奇功，也為自己賺飽飽，9萬元落袋。

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▲彰化荔枝椿象收購卵片。（圖／ETtoday資料照）



黃先生去年抓先生當初每天為了找荔枝椿象，翻遍樹葉，仰頭看得頭昏腦脹，哪靠啥秘訣，眼觀八方，越來就越熟練，從家裡4分地的荔枝田出發，歷經1個多月，芬園鄉內的果樹幾乎都被他踩遍了，新冠肺炎疫情嚴重，風景去也無法去，索性一到假日就帶著妻小上山，不僅可以顧健康遠離人群、又可以利用抓卵片賺小錢，對家裡的民生消費不無小補。

▲彰化荔枝椿象成蟲。（圖／彰化縣農業處提供）

農業處指出，每年1、2月荔枝椿象越冬蟲逐漸甦醒，剛甦醒的越冬蟲對藥劑耐受度較低，荔枝椿象不只於葉片上產卵，也可能產在花穗、布料、紗網及樹幹上，只要含10至14顆卵可於每周一、四兩天繳交至本縣各鄉鎮市公所，收購時間至5月27日止，員林市公所再加碼送全聯禮券。

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