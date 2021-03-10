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快訊／僅存最後1系也掰了！蘭陽技術學院宣布「下學期停止招生」

▲▼宜蘭蘭陽技術學院，因應少子化浪潮，2019學年6系停招僅留餐旅管理系。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭蘭陽技術學院。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

受到全台少子化衝擊，宜蘭縣蘭陽技術學院今傳出自下學期、110年度開始僅存的餐旅管理系「停止對外招生」；學校董事會董事長劉石純也發給學生家長公開信，強調學校並無財務問題，且109年新生註冊率也超過九成，但考量受少子化影響、未來學生數將逐年減少，因此為維護全體師生權益，才會做出如此決定。

據了解，蘭陽技術學院原設有7科系，但107年為因應少子化浪潮、以及能永續經營發展，校方決議108年度進行科系重整，刪減招生的6科系，只續辦餐旅管理系，以培養「精技敬職」學生為目標，轉為小而美的觀光專門學校；不料事隔2年，今校方竟又傳出僅存的1科系也將自下學期起停招。

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劉石純在發出的公開信中指出，學校沒有財務問題、亦未積欠教職員工薪資，且109年度新生註冊率達92.37%，在67所私立技專校院排行第11名，但因少子化影響加劇，雖然餐旅系招生成績佳，但其屬教育部總量列管科系，將會逐年減少招生人數，已漸漸失去當初辦學的教育規模及學習環境，因此董事會評估後，決定思考校務經營轉型，宣布停招。

學校董事會亦承諾，整體處理將維持3大核心原則，包括「維護學生受教權」、「保障教職員權益」、「維持公共性的原則下，思想校產之活化與再利用」；董事會指出，目前校內學生還有300多人，在學校停止招生後，目前在學學生將繼續留在原校就學，待學生全數畢業後，學校才會開始著手轉型計畫。

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