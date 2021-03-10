英監管機構開罰880萬元　CGTN堅決反對：要求得到公平對待

▲CGTN位於北京的總部大樓 。（圖／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

英國監管當局繼上月撤銷中國環球電視網（CGTN）執照後，8日再基於英國人認罪的影片和有關香港的報導，對這家媒體處以22萬5000英鎊（約新台幣880萬元）罰款。CGTN9日發布《中國國際電視台（CGTN）關於英國通信管理局涉CGTN制裁和裁決的聲明》。聲明指出，對英國通信管理局的制裁決定和最終裁決表示遺憾並堅決反對。

聲明認為，CGTN英語新聞頻道對2019年香港特別行政區暴力抗議活動的報導是公平、真實且公正的。修例風波以來，香港暴力事件頻發，對社會穩定、經濟發展、居民生命財產安全造成了嚴重影響，引起國際社會的廣泛關注。國際上一些媒體一面倒地只關注暴力分子的聲音和觀點，幾乎完全忽略了其他聲音。作為一家來自中國的新聞機構，CGTN提供反對暴力、反對破壞的聲音，為全球受眾了解事件的全貌提供了可能。CGTN頻道因客觀報導真實存在的香港暴力活動而受到制裁，這有失公理。

聲明表示，英國通信管理局所作出的處罰和裁決是不合理、不公正的，「CGTN從公共利益出發，客觀呈現事件原貌及雙方觀點，並採取了一系列我方認為合理、充分的措施來保證拍攝、播出韓飛龍、桂敏海、鄭文傑相關內容的合規性。我們有理由相信，上述案件背後有境外某些組織和反華勢力的推動，旨在阻撓中國媒體海外落地及進行客觀合法報導。而讓世界聽到來自中國的聲音和觀點、更清楚看到事件的真相，是全球公眾利益所向。」

最後，聲明強調，作為一個全球性的新聞頻道，CGTN英語新聞頻道重視遵守落地國當地的規定，並要求得到當地監管機構的公平對待。CGTN一直並將繼續致力於配合當地監管機構履行國際合規責任，為增進中國與世界各國人民之間的溝通、理解、信任與合作作出積極貢獻。