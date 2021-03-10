垃圾桶撿到鑽戒　遛狗女開箱見「3物」傻了：我不敢要

記者黃翊婷／綜合報導

河南省駐馬店市一名女子日前帶著寵物狗外出散步，卻在垃圾桶撿到一個精美禮盒，打開一看發現裡面裝有鑽戒、11支專櫃口紅，和一張寫著「100000」（10萬）的提款卡，嚇得直呼「真的不敢要」，並連忙把東西全部送到附近的派出所。

▲女子在垃圾桶撿到裝有鑽戒的大禮盒。（圖／翻攝自微博／星視頻）

根據《星視頻》報導，不願具名的遛狗女子坦言，事發當日早上牽著寵物狗出門散步，因為狗狗喜歡在垃圾桶邊尿尿，沒想到一走過去就看到裡面有一個十分精美的禮盒，還有一束玫瑰花，她好奇打開盒子一看，裡面竟然裝有鑽戒、11支專櫃口紅和一張提款卡。

女子表示，起初她並不確定禮盒內的東西是不是真貨，於是就把盒子帶回家，經過檢查確認鑽石是真的，專櫃口紅也是正品，至於那張寫著「100000」的提款卡，雖然不知道那串數字是代表密碼還是金額，但應該也是真的，這才驚覺自己可能撿到貴重物品，趕忙把東西全部送交附近的派出所，「有些東西真的不敢要。」

消息傳開後，大陸網友們紛紛留言猜測，應該是有人告白或求婚被拒，太過傷心才會扔掉，「被拒絕後視金錢如垃圾啦」、「妳見到一顆被傷害的心」、「貧窮限制了我的想像力」、「工作已辭，我明天就去遛狗、翻垃圾桶」。