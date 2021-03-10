黃色風暴來襲！味味麵「辣起司肉燥麵」翻玩登場　濃郁起司尬經典肉燥蹦出新滋味

▲味味麵結合大人、小孩最愛的起司及40年老字號肉燥，推出「辣起司肉燥湯麵」口味。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

起司雖然罪惡，但濃郁口感就是王道！不管是起司部隊鍋、披薩上的牽絲起司，只要Feat上起司，所有食物都會讓人口水直流。為了讓所有「起司控」能隨時解饞，7-Eleven在3月10日開跑「起司節」，網羅各國創意起司零嘴、熟食及甜點等，讓大家盡享起司的Cheer氣氛。這次味味麵隆重推出季節限定「辣起司肉燥湯麵」，讓網友暴動大喊，「快受不了了，好想吃！」

▼特製起司粉、辣粉讓經典肉燥湯頭濃郁氣味更加分。



繼去年12月味味麵將台東在地農產結合經典肉燥、推出「紅藜肉燥麵」引起搶購潮後，讓許多網友都期待接下來味味麵還會端出什麼令人驚豔的口味，紛紛敲碗一定要「買到爆」。這次味味麵不負眾望，將大人、小孩都喜愛的起司結合味味麵40年老字號肉燥湯頭，推出全新「辣起司肉燥湯麵」口味。

辣起司肉燥湯麵的香味富有層次，以經典肉燥散發出的撲鼻油蔥香為基底，加入特調香辣起司粉增添刺激感，讓經典、異國風味的結合碰撞出全新火花，用聞的就讓人胃口大開。品完香後重頭戲登場，捧起杯麵、熱湯入喉，湯頭從微辣的刺激感，最後轉為肉燥的鹹香，再搭配Q彈有勁的麵條，讓人一口接一口完全停不下來。除了單吃即可品嚐醇厚的原味，想要享受豪華大餐的人簡單加入肉片、青菜及蛋就能一次滿足大家「全都要」的貪吃願望。

▼搭配滷味、下酒菜等也能化身豐盛大餐，創造屬於自己口味。

除了味道上帶來的暢快外，承襲「肉燥紅藜麵」討喜外包裝，這次「辣起司肉燥湯麵」同樣以杯裝作為設計，整體運用深淺不同的「起司黃」創造出層次感，捧在手上就是經典融合創新的代表物，好吃又好看，直接化身新一代IG熱門打卡美食。此外，小巧的杯裝設計讓出差到外地、下午茶時間嘴饞想要「來點不一樣」的大家都方便攜帶，只要撕開包裝加入熱水，就能享受起司與肉燥結合的神搭配，輕巧份量完全不會有任何負擔，堪稱新一代辦公室、校園解饞必備美味。

「辣起司肉燥湯麵」從3月10日開始於7-Eleven獨家販售，每碗售價30元，上市消息一曝光就吸引許多「味味麵粉」高喊，「2021必吃泡麵之一！」。再加上季節限定、限量販售讓辣起司肉燥湯麵更加珍貴，錯過就會咬手手，味味麵粉絲們趕緊手刀把「辣起司肉燥湯麵」搶起來！

▼「起司黃」小巧設計拿在手上十分吸睛，辣味起司肉燥的搭配吃在嘴裡又滿足，立刻化身IG熱門打卡美食。