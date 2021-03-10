　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

黃色風暴來襲！味味麵「辣起司肉燥麵」翻玩登場　濃郁起司尬經典肉燥蹦出新滋味

▲▼味味麵新口味-辣起司肉燥麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲味味麵結合大人、小孩最愛的起司及40年老字號肉燥，推出「辣起司肉燥湯麵」口味。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

起司雖然罪惡，但濃郁口感就是王道！不管是起司部隊鍋、披薩上的牽絲起司，只要Feat上起司，所有食物都會讓人口水直流。為了讓所有「起司控」能隨時解饞，7-Eleven在3月10日開跑「起司節」，網羅各國創意起司零嘴、熟食及甜點等，讓大家盡享起司的Cheer氣氛。這次味味麵隆重推出季節限定「辣起司肉燥湯麵」，讓網友暴動大喊，「快受不了了，好想吃！」

▼特製起司粉、辣粉讓經典肉燥湯頭濃郁氣味更加分。

▲▼味味麵新口味-辣起司肉燥麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

繼去年12月味味麵將台東在地農產結合經典肉燥、推出「紅藜肉燥麵」引起搶購潮後，讓許多網友都期待接下來味味麵還會端出什麼令人驚豔的口味，紛紛敲碗一定要「買到爆」。這次味味麵不負眾望，將大人、小孩都喜愛的起司結合味味麵40年老字號肉燥湯頭，推出全新「辣起司肉燥湯麵」口味。

辣起司肉燥湯麵的香味富有層次，以經典肉燥散發出的撲鼻油蔥香為基底，加入特調香辣起司粉增添刺激感，讓經典、異國風味的結合碰撞出全新火花，用聞的就讓人胃口大開。品完香後重頭戲登場，捧起杯麵、熱湯入喉，湯頭從微辣的刺激感，最後轉為肉燥的鹹香，再搭配Q彈有勁的麵條，讓人一口接一口完全停不下來。除了單吃即可品嚐醇厚的原味，想要享受豪華大餐的人簡單加入肉片、青菜及蛋就能一次滿足大家「全都要」的貪吃願望。

▲▼味味麵新口味-辣起司肉燥麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▼搭配滷味、下酒菜等也能化身豐盛大餐，創造屬於自己口味。

▲▼味味麵新口味-辣起司肉燥麵廣編拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

除了味道上帶來的暢快外，承襲「肉燥紅藜麵」討喜外包裝，這次「辣起司肉燥湯麵」同樣以杯裝作為設計，整體運用深淺不同的「起司黃」創造出層次感，捧在手上就是經典融合創新的代表物，好吃又好看，直接化身新一代IG熱門打卡美食。此外，小巧的杯裝設計讓出差到外地、下午茶時間嘴饞想要「來點不一樣」的大家都方便攜帶，只要撕開包裝加入熱水，就能享受起司與肉燥結合的神搭配，輕巧份量完全不會有任何負擔，堪稱新一代辦公室、校園解饞必備美味。

「辣起司肉燥湯麵」從3月10日開始於7-Eleven獨家販售，每碗售價30元，上市消息一曝光就吸引許多「味味麵粉」高喊，「2021必吃泡麵之一！」。再加上季節限定、限量販售讓辣起司肉燥湯麵更加珍貴，錯過就會咬手手，味味麵粉絲們趕緊手刀把「辣起司肉燥湯麵」搶起來！

▼「起司黃」小巧設計拿在手上十分吸睛，辣味起司肉燥的搭配吃在嘴裡又滿足，立刻化身IG熱門打卡美食。

▲▼ 味味麵（補）

ET快訊
好市多美味夯物「竟夾5cm塑膠條」　宏裕行認了曝真相
福原愛離婚時間點曝！親媽孩子留台灣　日媒爆「江家人質作戰」
江宏傑被打臉！送福原愛的「千萬婚戒是凹來的」　不堪內幕曝
快訊／台南工人驚傳墜樓　「血噴滿地」無呼吸心跳
名嘴開車撞學生！僅回「記下我的車號」落跑　被控肇逃
1天放屁20次有問題！27歲OL竟「癌末」　2種屁味測疾病

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

黃色風暴來襲！味味麵「辣起司肉燥麵」翻玩登場　濃郁起司尬經典肉燥蹦出新滋味

好想財富自由！想致富先調整心態　專家曝有錢「關鍵」

抗旱！2大省水器網購訂單激增　洗菜盆也搶手熱賣

白色夢幻風暴席捲南台灣！製程不加一滴水高顏值鮮乳土司　美味搶購大戰即將開打

肉燥湯麵加起司！超商超邪惡「起司季」登場　熱狗堡咬下狂牽絲

不要再當卡奴了！掌握「理債三大原則」擺脫扛債人生

老虎堂發威！好吃到Cardi B狂舔大讚　5款「限定超商」波霸珍珠控＋黑糖控吃、起、來

新手爸媽都懂半夜擠奶超崩潰！風靡媽媽界的 hegen 小金奶瓶　讓你能多睡一秒是一秒

同平台同型號不同價　網購電器價差大與2原因有關

限量10萬份！超商推罪惡親子丼　「燒鰻魚+雞腿丁」雙主菜一次吃

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

黃色風暴來襲！味味麵「辣起司肉燥麵」翻玩登場　濃郁起司尬經典肉燥蹦出新滋味

好想財富自由！想致富先調整心態　專家曝有錢「關鍵」

抗旱！2大省水器網購訂單激增　洗菜盆也搶手熱賣

白色夢幻風暴席捲南台灣！製程不加一滴水高顏值鮮乳土司　美味搶購大戰即將開打

肉燥湯麵加起司！超商超邪惡「起司季」登場　熱狗堡咬下狂牽絲

不要再當卡奴了！掌握「理債三大原則」擺脫扛債人生

老虎堂發威！好吃到Cardi B狂舔大讚　5款「限定超商」波霸珍珠控＋黑糖控吃、起、來

新手爸媽都懂半夜擠奶超崩潰！風靡媽媽界的 hegen 小金奶瓶　讓你能多睡一秒是一秒

同平台同型號不同價　網購電器價差大與2原因有關

限量10萬份！超商推罪惡親子丼　「燒鰻魚+雞腿丁」雙主菜一次吃

ET民調》游士儀／台灣防疫名列前茅　別讓疫苗落後變成經濟掉隊

中共兩會》陳一新／北京不急兩岸復談　美中相見不如不見

蘇貞昌出手打炒房！「短期持有」延長、2年內買賣課稅45%

藻礁公投變零和賽局？鄭文燦：保育與用電需求不應相互對立

PLG季後賽時間公布　冠軍戰5月7日開打

統一獅年度視覺結合台南意象　延續榮耀展翅飛翔

13歲弟「該邊」爆痛！走路變外八　媽嚇壞…醫一查嘆：體重過重惹禍

從80KG瘦到55KG！高雄「工地女神」對鏡頭一笑　網瘋喊：戀愛了

大林蒲遷村首創土地1坪換1坪　居民改當地主藏心計

服刑6年遇見牠改變人生！　刺青爸「把汪當兒子」分別1天落男兒淚

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

消費熱門新聞

家樂福爆烤雞加熱再賣、臭酸小菜變滷味

只有21天！麥當勞經典大麥克回來了

肯德基新品限時開賣　摩斯3款漢堡亮相

6塊雞塊買1送1！麥當勞暖春優惠券來了

網購電器價差大？　與2大原因有關

超商推「鰻魚親子丼」限量10萬份

超商最新「好茶季」登場！

超Q！樂天小熊餅乾盒變身悠遊卡了

風靡媽媽界的 hegen 小金奶瓶

老虎堂發威！竟讓嘻哈天后PO IG大推

7-11最新三麗鷗、LINE FRIENDS口罩

「摩斯小黑板」彩蛋有隱藏版優惠

超商「起司季」登場　熱狗堡狂牽絲！

更多熱門

相關新聞

超商「起司季」登場　熱狗堡狂牽絲！

超商「起司季」登場　熱狗堡狂牽絲！

起司控吃起來！7-11推出最新20多款起司鮮食、餅乾和三明治等等商品，其中還有加了辣味起司的肉燥湯麵，每一口都濃郁香辣，還有蓋滿4種起司的熱狗堡，咬下就牽絲超級邪惡。全家則是和鼎泰豐合作打造最新干貝XO醬黃金蛋炒飯，即日起限量開賣。

汪星人小饅頭零食4種口味只要65元

汪星人小饅頭零食4種口味只要65元

毛毛商城大包裝潔牙骨特價650元

毛毛商城大包裝潔牙骨特價650元

懶人也能做罪惡起司料理！

懶人也能做罪惡起司料理！

年底必買台東限定伴手禮「肉燥紅藜麵」

年底必買台東限定伴手禮「肉燥紅藜麵」

關鍵字：

味味麵味丹起司起司節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面