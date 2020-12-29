討論度狂飆！年底必買台東限定伴手禮「肉燥紅藜麵」已賣到缺貨　網友瘋搶送親友！

▲味丹結合台東在地特產「紅藜」推出精燉肉燥風味紅藜麵。（圖／記者周宸亘攝影）



消費中心／綜合報導

說到台灣旅遊，許多人為了舒緩工作壓力、城市喧囂，都會選擇到台東去享受大自然帶來的寧靜，再加上跨年將至，天后張惠妹也將在台東舉辦跨年演唱會，陪同大家一起迎接第一道曙光，更讓人對於「台東跨年行」更加嚮往。除了到台東聽音樂、賞美景外，怎麼能錯過品嚐在地美味的機會呢？全新台東爆夯伴手禮，一上市後就吸引旅客一箱一箱帶走搶購一空，這次銷售近半世紀的經典品牌霸主味味肉燥湯麵就將台東三寶的紅藜入麵體推出精燉肉燥風味紅藜麵，要帶給所有消費者最獨特的味覺饗宴，再加上只有在台東限定販售，讓網友瘋喊，「不趁這一波衝就怕買不到！」。

▼以紅藜入麵的麵體呈現淡粉紅色，顏色非常特別，十分吸引人。



這次只在台東獨家推出的味味麵「精燉肉燥風味紅藜麵」，一推出就變成討論度最高台東人氣伴手禮。將在地名產、有著「穀類紅寶石」之稱的紅藜加入麵體當中，讓視覺上就呈現誘人的粉紅色。再加上味味麵傳承40餘年的經典肉燥香氣，讓消費者從打開包裝就被創新口味給驚艷、Q彈有勁的麵條及濃郁的肉燥湯底，碰撞出與以往截然不同的火花，正因為只有台東才買的到，吸引大批網友表示，「想買+1」、「羨慕台東人」、「想買買不到」，讓許多網友都決定這次台東跨年行一定要買來嚐鮮，甚至有許多人特地委託當地的朋友幫忙搶購。

這款「地區限定」泡麵，只在台東當地指定7-11門市、農會獨家販售。據了解，共有6入盒裝、單入兩種可選擇，單包裝非常適合放入隨身行李中，小小一杯帶在身上，跨年夜嘴饞馬上來一碗，馬上就能享受紅藜肉燥麵的經典香氣與溫暖。

而6入盒裝的外包裝更經過特別設計，經典的大紅色味味麵LOGO配上手繪風格的紅藜插畫，不僅十分具有收藏價值，為台東旅遊做紀念，作為送人的伴手禮也非常適合！

▼精燉肉燥風味紅藜麵只在台東指定7-11門市、農會獨家販售。（圖／品牌提供）



▼一手就能掌握的杯體適合隨身攜帶、嘴饞就來上一碗。

不管是小家庭要在溫韾的晚餐時光端出香氣四溢的肉燥風味紅藜麵，再搭配幾道媽媽牌家常小菜來度過家人歡聚時光；又或者在熬夜、加班的夜晚，用濃郁的肉燥湯頭療癒一下，藉由紅藜的清香重回到台東遊玩的放鬆感，肉燥伴隨紅藜的香氣就會出現，讓大家不需要出遠門，就能品嚐到最道地的「台東美味」。

台東超狂伴手禮首選「味味麵肉燥風味紅藜麵」已於台東各大7-11及農會進行販售，一開賣就成為前往網友討論度極高、到台東瘋搶伴手禮之一，捲起一股「台東味味麵狂潮」。

▼精燉肉燥風味紅藜麵只在台東指定通路限定推出。