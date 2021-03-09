林智堅偕水利署、科管局視察抗旱取水演練　節水共體時艱

▲林智堅、賴建信、王永壯共同視察消防局水車示範取用回收水。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

全台水情持續緊張，今(9)日新竹市長林智堅、水利署長賴建信與科管局局長王永壯特地前往新竹市客雅水資源回收中心，視察水車取水演練情形。林智堅說，抗旱和防疫一樣要中央地方齊心，非常肯定中央及水利署超前部署，包括北水南調、海水淡化、抗旱水井、再生水等，市府會全力配合中央各項政策，這段期間也請國人共體時艱、一起節約用水。

今日演練，由林智堅、賴建信、王永壯共同視察消防局水車示範取用回收水，並邀請園區廠商水車示範取RO淨化水。林智堅市長表示，希望備而不用，也呼籲民眾配合各項節水措施。

林智堅表示，穩定供水對台灣半導體產業相當重要，因此與中央攜手合作，在今(110)年二月初完成桃園新竹北水南送工程，一日可提供大新竹20萬噸水源，如及時雨般解渴。此外也嘗試「向天造雨」，在寶二水庫實施人工增雨作業，並「向海借水」在南寮設置緊急海淡設施，完成後每天可供水1.3萬噸。

同時也與水利署一同在客雅水資源回收中心設置「RO級移動式淨水設備」，2月起每天供1500噸再生水，可作工業冷卻水，也已有多家園區登記利用。

林智堅說，今早也於市務會議中裁示，要求各單位加強落實節水，尤其用水量較大的單位須及早因應，並透過各平台向民眾宣導節約用水。根據消防局資料，水情嚴峻情況恐持續至六月，希望大家一起從生活做起，共體時艱。

賴建信表示，與竹市已長期合作，除改善十七公里海岸線及新竹左岸等水岸環境，目前正面臨長期缺水困境。新竹市主要水源來自寶二水庫、寶山水庫及隆恩堰，水源不足。因此首先經過一年設計、兩年施工，在二月初完成北水南調工程，為新竹找到第二個水龍頭；去年更完成17口水井，能穩定出水3萬噸，目前總蓄水量已超過520萬噸。

王永壯表示，去(109)年九月成立緊急應變中心後，擬定竹科用水計畫、鼓勵廠商重複使用回收水，目前回收率達80%，希望確保經濟活動正常運作。

工務處表示，新竹市水情十分嚴峻，目前呈現第三級減量供水的「橙燈」，更首次進入全日減壓供水階段。目前竹市共有22 輛輸水車輛，每天可運水91噸，今日舉行水車取水演練，就是要確保交通動線順暢、並能有秩序取水，做好最周全的準備。

工務處表示，除了1500噸再生水可作工業冷卻水，新竹客雅水資源回收中心現每天可提供1萬噸回收水，供澆灌取用；另於今(110)年6月底前這段抗旱期，取消工業水井地下水權限制，藉此鼓勵產業可多利用自有地下水源，紓解用水需求。目前也已著手整備抗旱井，地下水井共有210口，若遇下一階段限水，可作為支援抗旱井使用。