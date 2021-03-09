　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林智堅偕水利署、科管局視察抗旱取水演練　節水共體時艱

▲林智堅、賴建信、王永壯共同視察消防局水車示範取用回收水。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅、賴建信、王永壯共同視察消防局水車示範取用回收水。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

全台水情持續緊張，今(9)日新竹市長林智堅、水利署長賴建信與科管局局長王永壯特地前往新竹市客雅水資源回收中心，視察水車取水演練情形。林智堅說，抗旱和防疫一樣要中央地方齊心，非常肯定中央及水利署超前部署，包括北水南調、海水淡化、抗旱水井、再生水等，市府會全力配合中央各項政策，這段期間也請國人共體時艱、一起節約用水。

今日演練，由林智堅、賴建信、王永壯共同視察消防局水車示範取用回收水，並邀請園區廠商水車示範取RO淨化水。林智堅市長表示，希望備而不用，也呼籲民眾配合各項節水措施。

林智堅表示，穩定供水對台灣半導體產業相當重要，因此與中央攜手合作，在今(110)年二月初完成桃園新竹北水南送工程，一日可提供大新竹20萬噸水源，如及時雨般解渴。此外也嘗試「向天造雨」，在寶二水庫實施人工增雨作業，並「向海借水」在南寮設置緊急海淡設施，完成後每天可供水1.3萬噸。

同時也與水利署一同在客雅水資源回收中心設置「RO級移動式淨水設備」，2月起每天供1500噸再生水，可作工業冷卻水，也已有多家園區登記利用。

林智堅說，今早也於市務會議中裁示，要求各單位加強落實節水，尤其用水量較大的單位須及早因應，並透過各平台向民眾宣導節約用水。根據消防局資料，水情嚴峻情況恐持續至六月，希望大家一起從生活做起，共體時艱。

賴建信表示，與竹市已長期合作，除改善十七公里海岸線及新竹左岸等水岸環境，目前正面臨長期缺水困境。新竹市主要水源來自寶二水庫、寶山水庫及隆恩堰，水源不足。因此首先經過一年設計、兩年施工，在二月初完成北水南調工程，為新竹找到第二個水龍頭；去年更完成17口水井，能穩定出水3萬噸，目前總蓄水量已超過520萬噸。

王永壯表示，去(109)年九月成立緊急應變中心後，擬定竹科用水計畫、鼓勵廠商重複使用回收水，目前回收率達80%，希望確保經濟活動正常運作。

工務處表示，新竹市水情十分嚴峻，目前呈現第三級減量供水的「橙燈」，更首次進入全日減壓供水階段。目前竹市共有22 輛輸水車輛，每天可運水91噸，今日舉行水車取水演練，就是要確保交通動線順暢、並能有秩序取水，做好最周全的準備。

工務處表示，除了1500噸再生水可作工業冷卻水，新竹客雅水資源回收中心現每天可提供1萬噸回收水，供澆灌取用；另於今(110)年6月底前這段抗旱期，取消工業水井地下水權限制，藉此鼓勵產業可多利用自有地下水源，紓解用水需求。目前也已著手整備抗旱井，地下水井共有210口，若遇下一階段限水，可作為支援抗旱井使用。

ET快訊
阿北捷運看A片！超鎮定聽「啊~」呻吟　旁邊妹子笑到狂抖
夜市攤徵人「以顏值計薪水」！老闆觸法GG了　最重罰150萬
買房「鋪木地板or磁磚？」　過來人曝優缺點：這個CP值較高
史上最衰飯店！金雞母變賠錢貨　他直指問題在「那一根」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中警交大副隊長警廣開講　宣導防禦駕駛+觀念駕駛

農糧署積極拓展外銷　80公噸甘藍出口日本

金泉獎票選落後苗栗、台中　林明溱為北港溪和東埔好湯催票

新竹熱門景點增3座停車場　提供千餘格停車位

配合下課十分鐘開側門　土庫圖書館瞬間成為學童閱覽室

林智堅偕水利署、科管局視察抗旱取水演練　節水共體時艱

全國原民運動會在宜蘭　松木段榮耀獎盃超搶眼

腳踏車失竊　台南新化警以拖鞋破竊案

疫情致價漲7倍！佛教團體捐防疫物資　為埔榮一線醫護打氣

孩子們的慢食節　4月3日關山親水公園登場！

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

中警交大副隊長警廣開講　宣導防禦駕駛+觀念駕駛

農糧署積極拓展外銷　80公噸甘藍出口日本

金泉獎票選落後苗栗、台中　林明溱為北港溪和東埔好湯催票

新竹熱門景點增3座停車場　提供千餘格停車位

配合下課十分鐘開側門　土庫圖書館瞬間成為學童閱覽室

林智堅偕水利署、科管局視察抗旱取水演練　節水共體時艱

全國原民運動會在宜蘭　松木段榮耀獎盃超搶眼

腳踏車失竊　台南新化警以拖鞋破竊案

疫情致價漲7倍！佛教團體捐防疫物資　為埔榮一線醫護打氣

孩子們的慢食節　4月3日關山親水公園登場！

中警交大副隊長警廣開講　宣導防禦駕駛+觀念駕駛

超速被開單...他怒喊：路太寬看不到警告標誌！告上法院逆轉勝

宥勝入手300萬德系豪宅！福斯商旅露營車讓他甘心「流浪」10個月

搶救2500顆愛心雞蛋！法籍神父突遭棄單　熱心花蓮人2hrs火速買光

男遊客摔出熱氣球！　懸掛20公尺高空「沒力鬆手」眾人前急速下墜

陳以信送花遭黨紀處分　蘇貞昌嘆：「肯定」不必分黨派

國中會考3／11起報名　5月考試全面使用冷氣試場

一生受財神眷顧？「5星座」天生富貴命 處女座偏財運佳

林俊傑居家檢疫穿Gucci新貨　自拍被嫌醜親回「哪裡差」

女拆蠟筆包裝　下秒「全撒地」還斷掉！裝沒事塞回去…30秒畫面曝

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

地方熱門新聞

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

移工淪為山老鼠

連10天喝含糖飲料　阿北血糖飆高

屏東市民「走13小時」訪友沒力了　警供車資助返家

屏東6處科技執法第1天開70張罰單

重機騎士綠燈用力催！下秒女友慘摔

「奶爸」越來越多　男廁增設育嬰台？

大冠鷲落難枋山海域　海巡會同漁友救援

迷你空氣淨化器　隨時享受好空氣

陳亭妃、陳怡珍2服務處千顆高麗菜送完

更多熱門

關鍵字：

新竹市抗旱

讀者迴響

熱門新聞

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面