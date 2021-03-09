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今年首例傷寒病例！中部10多歲女高燒腹瀉「發病1個月」才確診

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署公布國內確診今(2021)年首例傷寒本土確定病例，為居住中部10多歲女性，今年2月2日起陸續症狀，期間曾經住院、出院，又數度就醫，3月2日因為症狀未緩解轉介住院治療並採檢，最後確診傷寒，目前住院治療中，由於個案於潛伏期間無國外旅遊史，初步研判為國內感染。

▲▼疾管署疫情週報，疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情週報，疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署表示，該個案2月2日出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，就醫診斷為腸胃型感冒，同月8日因高燒不退住院治療，11日出院，後續因發燒、咳嗽、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀數度就醫，3月2日因症狀未緩解轉院治療並採檢，經驗出傷寒桿菌陽性確診。

目前個案住院治療中，同住家人及校園接觸者均無疑似症狀，衛生單位刻正調查個案飲食史及接觸史並進行相關人士採檢，以釐清可能感染來源。

依據疾管署疫情統計資料顯示，近5年(2017-2021年)傷寒每年約10-21例，累計確定病例共65例，其中本土病例19例，境外移入46例，移入國家以印尼19例為多、其次為印度8例、緬甸及菲律賓各5例等鄰近亞洲國家。

疾管署防疫醫師林詠青表示，傷寒為由傷寒桿菌引起的腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天(可由3至60天不等)，傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

林詠青指出，傷寒可以透過抗生素治療，1~2週可以痊癒，如果沒有治療可能出現小腸出血、穿孔、嚴重致死率可以達1成，經過治療死亡率可以降到1%以下，即時診斷、治療相當重要。

預防傷寒的方法包括：食物充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝之礦泉水，此外，落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂澈底洗手，才能有效防範。

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