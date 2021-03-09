桃園嫩妹遭惡狼從後侵犯　超商店員目睹「粗暴10秒」怒了

圖文／鏡週刊

桃園一名53歲的張姓男子吸食強力膠後，精神恍惚走進超商，突然從後環抱1名正準備結帳的年輕女子，並揉胸約10秒，女子嚇得當場反抗，男店員見狀制止，張男才倉惶落跑，警方循線逮人，張男辯稱因吸食強力膠，產生幻覺才會將女子誤認成女友，法院依強制猥褻罪判他7月，可上訴。

判決指出，去年4月23日晚上7時許，張男在超商內閒晃，見店內1名女子正準備結帳，張男從後環抱女子，以雙手恣意對女子揉胸長達10秒，女子憤而提告，張男落網時辯稱自己因吸食強力膠，產生幻覺，才會一時將女子誤認成女友，直至店員怒斥，他才發現鑄下大錯，當場落跑。

但女子指證歷歷，控訴張男當下意識清楚，感覺不像有吸毒，認為張男有意性騷擾，已讓她心裡留下相當大的陰影。

法官審酌，男子為滿足私慾，在公共場所對女子猥褻，不僅侵害女子身體自主權，更導致她痛感驚嚇、噁心及當眾受辱，心靈受創非輕，尤其深烙內心的陰影難以抹滅。

但考量到張男以擁抱、隔著衣服撫摸被害人胸部，與手伸進衣服、褲子直接接觸，或是觸及更私密部位等行徑相比，所生危害相對較輕，並考量他犯後坦承等，依強制猥褻罪判他有期徒刑7月。

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