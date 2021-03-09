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村上春樹首場拍賣會！狂粉從他還沒出名就收藏　初次面世手稿曝光

▲▼日本馬雷特拍賣行（Mallet Auction）宣布，將於今年舉行全球首場村上春樹的藏品專場拍賣，來自知名藝術收藏家黑河內俊的私人收藏。（圖／翻攝自拍賣介紹影音）

▲日本馬雷特拍賣行（Mallet Auction）宣布，將於今年舉行全球首場村上春樹的藏品專場拍賣，來自知名藝術收藏家黑河內俊的私人收藏。（圖／翻攝自專拍介紹影音，日本馬雷特拍賣行提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

日本馬雷特拍賣行（Mallet Auction）宣布，將於今年舉行全球首場村上春樹的藏品專場拍賣，98件拍品全來自知名藝術收藏家黑河內俊的私人收藏，他靠著精準判斷力，從一名銀行職員成為收藏家，曾收藏並拍賣奈良美智30多幅作品，成交價共計1.5億。他從村上春樹還沒成名時就是粉絲，如今許多藏品都是初次面世，可看出痴迷程度。

黑河內俊原先是銀行職員，他因為喜歡奈良美智的畫，曾經省吃儉用省下6個月的午餐費，用來購買一幅作品。在2013年香港蘇富比拍賣行舉辦的全球首個奈良美智作品私人珍藏專拍中，有30多幅作品都是來自黑河內俊先生的私人收藏，當時拍賣的總成交額超過520萬美元（折合新台幣1.5億），他本人也因為這場拍賣獲得了廣泛的關注。

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▲▼日本馬雷特拍賣行（Mallet Auction）宣布，將於今年舉行全球首場村上春樹的藏品專場拍賣，來自知名藝術收藏家黑河內俊的私人收藏。（圖／翻攝自拍賣介紹影音）

▲2013年香港蘇富比拍賣行舉行全球首場奈良美智作品專拍中，有30多幅作品都是來自黑河內俊先生的私人收藏，當時拍賣的總成交額超過520萬美元。

黑河內俊依靠過人的眼力、精準的判斷力和對收藏的熱愛，成就了一段工薪族成為收藏家的勵志故事，而他不僅對藝術痴迷，也對文學有深厚熱情，據悉在村上春樹還沒像現在一樣出名時就，已經是他的粉絲，一有新的作品便立馬買來閱讀，同時他也喜歡去二手書店和舊貨攤，尋找和村上春樹有關的物品。

他接受馬雷特的採訪表示，「不同於我讀過的任何作品，村上春樹的作品像是在深秋的夜裡，窗外無聲的雨一般深深地浸潤著我的心田，這種感覺在我內心深處與我融為一體，再也無法消去⋯⋯。」

▲▼日本馬雷特拍賣行（Mallet Auction）宣布，將於今年舉行全球首場村上春樹的藏品專場拍賣，來自知名藝術收藏家黑河內俊的私人收藏。（圖／翻攝自拍賣介紹影音）

▲藏品包含內頁中帶親筆簽名的代表性小說。

此次村上春樹首場專拍，共有98件拍品，都是黑河內俊先生一件一件常年的尋找、蒐集而來的，有的是他在二手店買到的，有的是他專程去相關買賣會淘到的，也有在日本的二手拍賣網站上找到的，可以看出黑河內俊先生對村上春樹的痴迷程度之深。

藏品包含內頁中帶親筆簽名的代表性小說《挪威的森林》、《且聽風吟》、《海邊的卡夫卡》、《1973年的彈子球》等，還有他的隨筆短文，親筆手稿的原件、刊登過他寫的文稿和評論的雜誌、使用過的唱片、外國作家翻譯作品等等，內容廣泛且豐富，很多都是首次面世，消息剛剛公開便在日本市場引起了收藏家們的高度關注。

▲▼日本馬雷特拍賣行（Mallet Auction）宣布，將於今年舉行全球首場村上春樹的藏品專場拍賣，來自知名藝術收藏家黑河內俊的私人收藏。（圖／翻攝自拍賣介紹影音）

▲村上春樹他曾經在東京的青山經營過一家名叫Peter Cat的爵士樂酒吧。

熟悉村上春樹的人應該知道，他曾經在東京的青山經營過一家名叫Peter Cat的爵士樂酒吧，店內的裝修全為他本人設計，白天賣咖啡，晚上變成酒吧。此次拍賣中第47號拍品，正是在該酒吧中使用過的唱片一套共35張。這些唱片是黑河內俊先生在日本的雅虎網拍中意外發現購買到的，原本是村上春樹送給雜誌《SwingJournal》活動的中獎者的獎品，並且還附贈了給中獎者的親筆書信，黑河內俊在網上發現時感到非常驚喜，他認為這些唱片具有非常高的收藏價值。

不僅是村上春樹的小說作品，只要和村上春樹沾上邊的物品，都在黑河內俊先生收藏的列表中。這次拍品中還包括刊登過他的隨筆、評論、採訪的雜誌書刊，甚至還有設計他的小說書封面的藝術家，安西水丸、大橋步等人的原畫和版畫作品，其中還有一些小說書的內頁上有村上春樹和封面設計師到雙人簽名，十分的珍貴。

▲▼日本馬雷特拍賣行（Mallet Auction）宣布，將於今年舉行全球首場村上春樹的藏品專場拍賣，來自知名藝術收藏家黑河內俊的私人收藏。（圖／翻攝自拍賣介紹影音）

▲而作品77-98號是村上春樹的親筆手稿原件。

而作品77-98號是村上春樹的親筆手稿原件，包括他與川本三郎共著的短文集《關於電影的冒險》和外國作家的翻譯稿，一直都到1989年左右他都是用手寫的方式進行創作，每一筆、每一劃、每一個字都親筆寫在專用稿紙上，直到90年代才慢慢轉變成了用文字處理器（WordProcessors）寫稿。

村上春樹的手稿大部分都是首次面世，可能會有一些粉絲知道，其實他曾在《文藝春秋》雜誌上發表過文章，表示不希望在未經允許的情況下有手稿外流的情況發生，不過黑河內俊都是在該文章發表之前入手的，且拍賣行也就此問題諮詢過相關專業律師，律師認為沒有法律上的顧慮，可以進行拍賣。

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