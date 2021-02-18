　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高醫男大生愛上男同學被疏遠　二度持刀「想戳瞎雙眼」下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

高雄醫學大學丁姓男大生（已休學）不滿蔡姓同學有意疏離，竟二度持刀械、酸痛貼布等物埋伏襲擊，意圖弄瞎雙眼，甚至用鋁製球棒打到蔡男與林姓女友多處骨折。丁男到案後先是坦承犯行，出庭時又改口否認，最終並未獲得高雄地院法官採信，被依重傷未遂罪判處有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

▲警方訊後以刑法傷害準現行犯罪嫌將丁男送辦。（圖／記者許宥孺攝）

▲當時丁男被送辦的畫面。（圖／記者許宥孺攝）

判決書中提到，丁男因為不滿蔡男的疏離，2019年6月3日傍晚6時許攜帶刀械及酸痛貼布等物，在高雄市某街口埋伏等待，見目標一出現立即上前攻擊，意圖弄瞎雙眼，但因為對方奮力抵抗而沒有得逞。

但事情並未就此落幕，丁男2019年10月8日上午10時許再次攜帶鋁製球棒、水果刀、料理刀，在學校的地下停車場埋伏，打算先以球棒擊倒蔡男，再用刀戳瞎雙眼；等到蔡男帶著林姓女友現身，他隨即抄起球棒朝對方頭部猛敲，見人倒地後仍不罷休，甚至連林女也遭殃，雙雙被打到手臂骨折、頭骨骨折、聽力受損、硬腦膜上出血、全身多處鈍挫傷。

幸好當時有其他同學聽到林女的呼救聲，趕緊上前制止丁男並報警，挨打的兩人這才終於獲救。不過，丁男到案後雖然坦承有攜帶刀械埋伏，也有用球棒敲擊蔡男頭部，但矢口否認有任何重傷害行為，「我本來是要戳瞎他的雙眼，但是用球棒敲完就把球棒丟掉，是重傷害中止未遂」，之後又改口辯稱，「我看到他就取消戳瞎雙眼的念頭，只是要教訓他，沒有要打他女友。」

▲事發現場。（圖／高醫大提供）

▲事發現場。（圖／高醫大提供）

而挨打的蔡男出庭證稱，和丁男的確是大學同學，剛認識時還沒有與女友交往，「我覺得他對我有超越一般同學的喜歡，之後系上舉辦活動跟實習，我跟他的關係就變得不太好」，雖然案發之前有被跟蹤過，但沒想到會發生這樣的事，「我被球棒打到頭就直接倒地，意識不清了，後來他繼續打，我有舉手保護頭部，女友站出來保護我，甚至趴在我身上，他就用球棒打女友，沒有繼續打我，直到有人出來阻止，他才停止。」

高雄地院法官認為，警方到場後當場查扣水果刀、料理刀，顯然這並不是一般人平時會隨身攜帶的物品，加上這些都是可以單手精確操控的小型銳器，足以認定丁男在擊倒蔡男之後，有意弄瞎蔡的雙眼，依本件客觀情狀判斷，應認他主觀上並非基於殺人或普通傷害之犯意，而是基於重傷害之犯意甚明，最終依重傷未遂罪判處1年10月，全案仍可上訴。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
今晨9℃入夜探最凍8度　杜鵑颱風最快今生成！變天時間曝
今晨「29分連2震」！規模5.2、最大震度4級　網驚：墾丁超

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻偷吃被告　開庭爆夫「揪小王3P」！成功殺價賠償金

還原台灣賭神戴子郎除夕夜猝逝　「圍爐完獨自回房」女友開門心碎

亂放煙火！基隆外木山火燒山畫面曝　網肉搜揪「抖音有真凶」

彰化路邊驚見全身血路倒女　醒來自爆被性侵！男友人被判4年8月

直播主秀勞力士+500萬現鈔　5男持刀搶工作室！臨陣脫逃惹重刑

高醫男大生愛上男同學被疏遠　二度持刀「想戳瞎雙眼」下場曝

奧迪Q3連環追撞5車！驚見保時捷「屁股爛掉」　女車主傻眼了

快訊／開工第一天墜樓！蘆洲女摔馬路「爆頭慘死」　手機發現遺書

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！正妹霸氣自拍　狂讚30歲男友：好man

初五凌晨忙開工！堂兄弟缺很大聯手...6hrs上銬　警笑：牢飯免錢

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

林依晨罕見開金嗓！飆唱《心理遊戲》　放飛自我超嗨…笑喊老公「張學友」

人妻偷吃被告　開庭爆夫「揪小王3P」！成功殺價賠償金

還原台灣賭神戴子郎除夕夜猝逝　「圍爐完獨自回房」女友開門心碎

亂放煙火！基隆外木山火燒山畫面曝　網肉搜揪「抖音有真凶」

彰化路邊驚見全身血路倒女　醒來自爆被性侵！男友人被判4年8月

直播主秀勞力士+500萬現鈔　5男持刀搶工作室！臨陣脫逃惹重刑

高醫男大生愛上男同學被疏遠　二度持刀「想戳瞎雙眼」下場曝

奧迪Q3連環追撞5車！驚見保時捷「屁股爛掉」　女車主傻眼了

快訊／開工第一天墜樓！蘆洲女摔馬路「爆頭慘死」　手機發現遺書

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！正妹霸氣自拍　狂讚30歲男友：好man

初五凌晨忙開工！堂兄弟缺很大聯手...6hrs上銬　警笑：牢飯免錢

人妻偷吃被告　開庭爆夫「揪小王3P」！成功殺價賠償金

5分鐘看光你隱私！跟風Clubhouse　做好「5大安全措施」再入房

刻在心底的名字！5星座「對初戀忘不了」　上萬網友淚讚準

駭1次銀行盜22.7億元！　美司法部控「北韓3駭客」竊取高達363億元

還原台灣賭神戴子郎除夕夜猝逝　「圍爐完獨自回房」女友開門心碎

道瓊收盤漲90點續創新高「美股漲跌互見」　台積電ADR跌近3％

亂放煙火！基隆外木山火燒山畫面曝　網肉搜揪「抖音有真凶」

今晨9℃入夜探最凍8度　杜鵑颱風最快今生成！變天時間曝

彰化路邊驚見全身血路倒女　醒來自爆被性侵！男友人被判4年8月

春季10款精品香水推薦！從清新橙花到浪漫玫瑰　通通找得到

遛狗誤闖地盤！白貓老大竄出警告　嚴肅臉配「黑腮紅」反差萌笑翻網

社會熱門新聞

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

獨／炫胯下有龍！刺青女師曝2秘笈

國道追撞勞斯萊斯　駕駛喊「閃遠點」…下秒追尾GG

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

花800萬買下8輛報廢國光號　亞洲車神圓夢

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

「不要對女生這麼兇」高雄男被教訓

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

詐團買YouTube廣告攬客　女誤信噴飛38萬

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

曾血洗南韓賭場狂贏10億！台灣賭神猝逝

更多熱門

相關新聞

運將撞傷騎士罰6千　「聊天」自救

運將撞傷騎士罰6千　「聊天」自救

周姓計程車司機因為耳鳴造成聽力受損，2018年11月6日上午10時許開車載乘客前往目的地，卻在高雄市三民區中庸街180巷前，撞傷李姓女騎士，但並未停車檢查，而是直接開走，事後遭開罰6000元，還要吊銷駕照，3年內不得考領，擔心影響生計，急得提出行政訴訟。高雄地院法官認為，周男全程一邊駕駛一邊和乘客聊天，期間沒有停頓、遲疑等行為，乘客也沒有任何異狀，可見車上兩人當下真的沒有認知到發生車禍，並非故意肇事逃逸，最終採信他的說詞，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

闖紅燈慘噴1.7萬　騎士收罰單傻眼

闖紅燈慘噴1.7萬　騎士收罰單傻眼

養狗取鄰居名字　高雄男下場出爐

養狗取鄰居名字　高雄男下場出爐

她帶豬肉捲入境挨罰翻案　農委會上訴

她帶豬肉捲入境挨罰翻案　農委會上訴

酒駕男嗆「殺警無罪」　下場出爐

酒駕男嗆「殺警無罪」　下場出爐

關鍵字：

高雄地院重傷未遂罪

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

獨／炫胯下有龍！刺青女師曝2秘笈

輾狗男公司是老婆的　網怒：怎麼開除？

國道追撞勞斯萊斯　駕駛喊「閃遠點」…下秒追尾GG

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

寫真女星巨胸重10KG爆紅

愛莉莎莎「YouTube退訂數驚呆」　網紅：沒事兒

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面