高醫男大生愛上男同學被疏遠　二度持刀「想戳瞎雙眼」下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

高雄醫學大學丁姓男大生（已休學）不滿蔡姓同學有意疏離，竟二度持刀械、酸痛貼布等物埋伏襲擊，意圖弄瞎雙眼，甚至用鋁製球棒打到蔡男與林姓女友多處骨折。丁男到案後先是坦承犯行，出庭時又改口否認，最終並未獲得高雄地院法官採信，被依重傷未遂罪判處有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

▲當時丁男被送辦的畫面。（圖／記者許宥孺攝）

判決書中提到，丁男因為不滿蔡男的疏離，2019年6月3日傍晚6時許攜帶刀械及酸痛貼布等物，在高雄市某街口埋伏等待，見目標一出現立即上前攻擊，意圖弄瞎雙眼，但因為對方奮力抵抗而沒有得逞。

但事情並未就此落幕，丁男2019年10月8日上午10時許再次攜帶鋁製球棒、水果刀、料理刀，在學校的地下停車場埋伏，打算先以球棒擊倒蔡男，再用刀戳瞎雙眼；等到蔡男帶著林姓女友現身，他隨即抄起球棒朝對方頭部猛敲，見人倒地後仍不罷休，甚至連林女也遭殃，雙雙被打到手臂骨折、頭骨骨折、聽力受損、硬腦膜上出血、全身多處鈍挫傷。

幸好當時有其他同學聽到林女的呼救聲，趕緊上前制止丁男並報警，挨打的兩人這才終於獲救。不過，丁男到案後雖然坦承有攜帶刀械埋伏，也有用球棒敲擊蔡男頭部，但矢口否認有任何重傷害行為，「我本來是要戳瞎他的雙眼，但是用球棒敲完就把球棒丟掉，是重傷害中止未遂」，之後又改口辯稱，「我看到他就取消戳瞎雙眼的念頭，只是要教訓他，沒有要打他女友。」

▲事發現場。（圖／高醫大提供）

而挨打的蔡男出庭證稱，和丁男的確是大學同學，剛認識時還沒有與女友交往，「我覺得他對我有超越一般同學的喜歡，之後系上舉辦活動跟實習，我跟他的關係就變得不太好」，雖然案發之前有被跟蹤過，但沒想到會發生這樣的事，「我被球棒打到頭就直接倒地，意識不清了，後來他繼續打，我有舉手保護頭部，女友站出來保護我，甚至趴在我身上，他就用球棒打女友，沒有繼續打我，直到有人出來阻止，他才停止。」

高雄地院法官認為，警方到場後當場查扣水果刀、料理刀，顯然這並不是一般人平時會隨身攜帶的物品，加上這些都是可以單手精確操控的小型銳器，足以認定丁男在擊倒蔡男之後，有意弄瞎蔡的雙眼，依本件客觀情狀判斷，應認他主觀上並非基於殺人或普通傷害之犯意，而是基於重傷害之犯意甚明，最終依重傷未遂罪判處1年10月，全案仍可上訴。