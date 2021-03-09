帛琉旅遊泡泡「航班禁滿座」　搭載率擬最多限7成

▲指揮中心昨日與交通部、外交部討論帛琉旅遊泡泡。（資料照／指揮中心提供）

文／中央社

台灣與帛琉可望近期內共同宣布旅遊泡泡。根據航空及旅遊業者掌握的訊息，台帛旅遊泡泡航班禁止滿座，搭載率可能限制最多7成。

中央流行疫情指揮中心昨天與外交部、交通部針對台帛間旅遊泡泡召開會議，指揮中心對外表示，大方向都已談妥，各部會本週也會確認相關細節，拍板後有機會由台灣、帛琉官方共同宣布好消息，具體措施暫時不便多談。

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根據航空及旅遊業者掌握的訊息，台帛旅遊泡泡航班禁止滿座，每班搭載率可能限制最多7成。

台灣到帛琉的飛行時間約4小時，因受限帛琉機場跑道只能允許單走道飛機起降，華航經營帛琉航線10多年，一直使用158人座的737-800機型，長榮航空去年申請飛航並取得航線證書，規劃採用184人座的A321機型。

如果台帛旅遊泡泡航班最多只能有7成旅客，華航每班能搭載的旅客上限約110人，長榮每班旅客上限約128人。

▲台灣帛琉旅遊泡泡最快本週定案。（圖／帛琉觀光旅遊局提供）

另帛琉太平洋航空擬向台灣虎航溼租飛機飛航，台灣虎航也證實有業者來洽談，仍待主機關核定。以台灣虎航180人座的A320機型計算，如果要飛航台帛旅泡泡航線，每班最多能搭載約126名旅客。

至於每週可飛的航班數，業者期待現在台灣與帛琉航約中規範雙方每週8班的額度能用滿；不過，可能採取初期先少量航班，再滾動檢討，逐步增加，每週實際可飛的班數還未定案。