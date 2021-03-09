邱國正上任首份報告送抵立院　國防部將公開反制中共假訊息成效

▲國防部長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國防部新任部長邱國正甫上任，最近已將「共軍演訓我國因應策略」書面報告送達立法院外交及國防委員會。根據報告內容，提到軍方將適度公開我反制中共假訊息攻勢，以及維護資安的成效，來降低共軍「灰色地帶」的威脅。

事實上，該份報告書是在朝野立委要求下，希望國防部針對近期東亞局勢，共軍的軍事演訓，就其次數與強度提升，整理我軍的因應措施；另外，也就美國與大陸軍事角力，以及我國後續軍備的因應，製成書面報告。

在邱國正上任後，最近已經將這份題為「共軍演訓我國因應策略」的書面報告送交立法院外交及國防委員會。

有關共軍侵擾台海周邊動態，國防部報告指出，我軍運用聯合情監偵系統，掌握敵情相關動態；此外，也依經常戰備時期突發狀況處置規定，對於接近我海空域的共軍，做相關積極處置，好比派遣適當海、空軍兵力警戒、攔截、驅離，並搭配防空飛彈追監。

特別的是，國防部也提到，在去年國安高層要求下，於網站設立「即時軍事動態」專區以及推特，用意在於「主動」公布共軍相關活動，除了讓國人能建立敵情意識，也可透過推特讓國際社會了解中共破壞台海現狀。

另外，國防部也在報告中有提到，將會適度公開我反制中共假訊息的攻勢，以及維護資安的成效，來降低對岸「灰色地帶」的威脅。

事實上，國安局日前就有罕見公開有關境外勢力執行「認知作戰」的相關訊息。當時，主要是有所謂自稱國安人士，以匿名假帳號在網路社群貼文，散播變造的不實資料，而當時國安局研判，這是典型境外勢力藉由錯假資訊，對我進行認知作戰作為，並且透過聲明稿方式，罕見高調公開於國安局網站。