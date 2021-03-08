女力爆棚！海軍首位反潛女飛官展超高抗壓性　解鎖飛行全憑實力

記者蕭羽耘／台北報導

「能力無關性別，解鎖飛行全憑實力！」國防部發言人在婦女節特別介紹，海軍反潛直升機首位女性飛行官許秀青，她不僅打破長期都是由男性飛行員擔綱大任的印象，並展現高度抗壓性。

今天是婦女節，國防部發言人在臉書介紹，海軍反潛直升機首位女性飛行官許秀青，該文提到，海軍反潛直升機隊過去長期都是由男性飛行員擔綱，身為女性的許秀青日前已完成S-70C型反潛直升機一般副駕駛換裝訓練，於去年4月完訓畢業，同年11月完成戰備副駕駛換裝訓練，已正式加入執行戰備任務行列。

國防部發言人指出，S-70C型反潛直升機負責執行反潛、反水面作戰任務，是具備日間、夜間落艦，及艦載作業能量之航空器，同時具備「滯空加油」作業能量，可有效延長海上反潛及反水面作戰時間，其優越的空中操控性能，為海軍特有的反潛直升機。

因任務型態不同，海軍飛行官除具反潛作戰能力外，更需具備高度抗壓性。許秀青也曾在受訪時指出，像是艦艇上的飛行甲板不同於陸地上跑道來的寬、長，所以除了要面對海風、浪湧的變化外，還要配合艦艇航行速度，才能於不穩定載台上，執行航行起落艦任務，這也是成為一名合格海軍飛行官重要技能。

其中，她覺得最困難的是夜間起落艦訓練，除了要克服在黑暗中的不安全感外，也要完全參考儀表進行飛行，這是在當今國際間少數國家才擁有的航行落艦技術，更是身為一名飛行官引以為傲的專業技能。

▼海軍首位反潛女飛官許秀青。（圖／軍聞社）

