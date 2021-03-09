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大陸最快地鐵！ 廣州地鐵18號線時速176公里　達港珠澳大橋

▲▼廣州地鐵18號線時速176公里達港珠澳大橋。（圖／翻攝自新華社）

▲廣州地鐵18號線時速176公里。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

今年即將開通首通段的廣州地鐵18號線，被看作粵港澳大灣區南北向的交通大動脈。7日，廣州地鐵18號線完成逐級提速試驗，列車運行最高速度刷新了大陸地鐵試跑的最高速度紀錄，時速達到176公里。

據《南方日報》報導，根據規劃，18號線南延段將分成主線和支線，主線去珠海，支線進中山，同時研究接入港珠澳大橋人工島口岸，實現一線連通穗（廣州）港澳。

廣州地鐵18號線是中國首條全地下敷設、採用新型剛性接觸網的城市軌道交通線路，南起萬頃沙，北至廣州東站，未來將實現30分鐘內從南沙自貿區到達廣州主城區。列車設計最高時速160公里，是目前大陸在建的時速最快地鐵項目。

而在逐級提速期間，列車分別以7個速度級在番禺廣場至橫番3號風井進行往返試驗，運行速度由由時速80公里逐級提升至160公里，並最終達到176公里，達到工程設計速度的110%，驗證工程的安全裕量。

▲▼廣州地鐵18號線時速176公里達港珠澳大橋。（圖／翻攝自新華社）

▲廣州地鐵18號線達港珠澳大橋。（圖／翻攝自新華社）

去年8月5日，大陸國家發改委官網公布了《關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批覆》，其中包括廣州地鐵18號線北延段和南延段納入大灣區城際鐵路的批覆。18號線將北延至廣州市花都區，南延至中山市東區街道中山路和珠海市香洲區港珠澳大橋珠海公路口岸（人工島口岸）。

珠海市自然資源局早前也就此公開招標，研究規劃方案。招標文件指出，人工島口岸是大陸唯一同時連接港澳的口岸，北側規劃預留了綜合配套用地，開發規模達到96.7萬平方米。18號線南延段是否有必要、有條件銜接人工島等問題需進行深入研究，綜合考慮城市及交通發展、功能定位要求等，提出線路的建議方案。

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