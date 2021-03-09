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王定宇、顏若芳「同居祕戀」鐵證曝光！　20分鐘巧妙換手直擊

2020年11月6日9：14買好早餐，這天一早，顏若芳就先出門，返家後還提著一袋早餐。

▲2020年11月6日9：14買好早餐，這天一早，顏若芳就先出門，返家後還提著一袋早餐。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊直擊，已婚的民進黨立委王定宇同居民進黨美女發言人顏若芳，他留宿顏的住處期間，有時女方若早起外出，還會貼心地帶早餐給王，成了二人同居祕戀的證據。

本刊直擊，去年11月6日上午7點49分，顏若芳獨自一人開車出門，9點14分回到住處，下車時拎著一袋早餐踏入家門，不到20分鐘，顏和王一起下樓，走在前頭的顏推開住處大門時，還先左顧右盼一下才步出大樓，隨後出現的王則緊跟在顏身後，右手還提著女方稍早買回來的那袋早餐，二人一起走進車庫搭車離去。

2020年11月6日9：30男方拎出。顏若芳返家後不到20分鐘，就與王定宇一起出門，緊跟在顏身後的王右手提著顏稍早買回來的那袋早餐。 

▲2020年11月6日9：30男方拎出。顏若芳返家後不到20分鐘，就與王定宇一起出門，緊跟在顏身後的王右手提著顏稍早買回來的那袋早餐。

不只貼心買早餐，顏還時常充當司機載王定宇到立法院上班。去年11月12日、12月16日上午約8點，本刊都直擊晚上一起過夜的二人，隔天一起搭著顏開的車，來到立法院大門正對面的中山南路，王下車後再一人步行過馬路赴立院上班。

2020年11月12日7：56貼心接送。王定宇在顏若芳住處過夜的隔天一早，時常由顏親自駕車（箭頭處）接送王到立院附近上班。 

▲2020年11月12日7：56貼心接送。王定宇在顏若芳住處過夜的隔天一早，時常由顏親自駕車（箭頭處）接送王到立院附近上班。

本刊調查，王定宇留宿的顏若芳住處，位於北市大稻埕，是顏二度參選議員的選區，鄰近台北橋及大橋頭捷運站，2018年初才完工，全棟僅12戶，根據內政部實價登錄網站資訊，最近7筆交易資訊，總價分布在1948萬元至2300萬元，平均每坪單價約65至68萬元間。


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