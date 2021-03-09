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女性患心血管疾病機率高！　美研究曝關鍵差異

▲▼心臟病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲心臟病是國人第二號殺手，平均每24分鐘就有1人死於心臟病。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

現代人生活忙碌外食居多，加上久坐少動，患有心血管疾病的人數不斷增加。日前，美國一項研究指出，女性患急性心臟病的人數少於男性，不過84歲以上女性多於男性；年輕女性更易出現血管併發症和大出血，患有高血壓、糖尿病等心血管疾病機率也高於男性。

日前美國梅奧診所在《循環》雜誌發表一篇研究報告，研究人員探討心臟病發作中的性別和年齡差異，得出在多數年齡階段中，女性患急性心臟病的人數平均少於男性，但84歲以上女性多於男性；年輕女性更容易出現血管併發症和大出血。相較於男性，女性患有高血壓、糖尿病等心血管疾病機率也高於男性。

▲▼軒尼詩,閱讀空氣,白蘭地,中秋,伴手,聚餐。（圖／pixabay）

▲現代人外食比例高，高鹽、高油飲食大幅增加罹患心血管疾病機率。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

若是以冠心病為例，西安交通大學附屬第二醫院心內科主任醫師鄧捷表示，從發病的危險因素來看，男性和女性同樣擁有一些危險因素，比如高血壓、糖尿病、高血脂、吸煙、肥胖等，但冠心病對女性的影響更顯著。

研究指出，65歲以上女性患高血壓的機率高於男性，不過女性對高血壓的控制優於男性。撇除高血壓因素後，女性冠心病死亡率則低於男性。如果女性有糖尿病；患冠心病的風險則是男性的2至3倍；若女性患有高血脂症，發生冠心病的幾率要比男性高50%。不僅如此，其他婦女病包含卵巢功能性疾病、乳腺癌等因素，也會增加罹患冠心病的風險。

研究顯示，男女血管病變的部位有不同，雖然冠心病發病基至都是冠狀動脈粥樣硬化，不過男性斑塊易發生在較大的冠狀動脈上，變程嚴重狹窄。女性則大多是微血管病變，血管內皮細胞收縮和舒張功能不佳，導至心肌缺血。

不僅如此，男女冠心病在臨床表現上也有別。男性發病症狀較典型，多為勞類型心痛；女性則是出現非典型症狀，如心悸、疲勞、噁心或上背部、上臂、頸部、下顎疼痛，甚至不會有胸痛感，故在臨床統計上，容易誤診或是延誤搶救。

上述這些差異可從生理、心理二層面探討。女性在更年期前，雌性激素對血管會起保護作用，患冠心病的比例低於男性，不過更年期停經後，雌性激素大減，大幅增加罹患冠心病的機率，甚至遠超過男性。心理層面上，女性如果遇到不愉快的事，多會壓抑自己，導致的冠心病發病率增加。

對此鄧捷建議，不論男女都要遠離香菸、少喝酒和含糖飲料，提倡低鹽飲食，多吃綠葉蔬菜、胡蘿蔔等富含抗氧化劑和膳食纖維的食物，同時也須控制腰圍，男性不得超過85公分，女性則不得超過80公分。女性要預防冠心病，首先要了解非典型性症狀，若有不適要即刻就醫，做心電圖檢查，判斷有無冠心病。

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