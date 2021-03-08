連10天喝含糖飲料　引發頭暈血糖飆高　阿北：解渴

▲糖尿病患者不應喝含糖飲料。（示意圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆年才剛過，飲料甜食大吃大喝，彰化1名71歲的阿公從原本穩定的血糖及糖化血色素(HbA1c )飆升到14.6，引發頭暈及電解質失衡，住院才緩解，出院後也從原本的口服藥改為注射胰島素，阿公說，他看媳婦買了好多飲料放進冰箱，就想說解渴，連續10多天也才1天喝1瓶，沒想到那麼嚴重。

彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，台灣糖尿病患已破230萬人，被稱為台灣「新國病」，但很多患者仍然漠視，尤其糖尿病患者容易渴，但喝含糖飲料就像是飲鴆止渴，有害無益，甚至有患者指數都破表了，還不願就醫，近期接連幾起個案都是喝含糖飲料所引起。

廖曜磐指出，高血糖有多樣化的表現，每個患者情況不一，但只要血糖飆高就要治療，不能以「沒空」、「沒不舒服」來逃避。糖尿病患者必須將糖化血色素控制在7以下，數值一旦暴衝，恐造成電解質失衡、代謝性酸中毒或併發其他感染症，甚至神智不清、意識障礙、昏迷。

廖曜磐強調市售飲料為了口感而加糖，而且大都使用易吸收的單糖，糖尿病患者一旦飲用，恐讓血糖直線上升，而血糖升高，就越口渴，容易越喝越多，糖化血色素就在不知不覺中飆升了。

▲糖尿病患者應定期測血糖。（示意圖／彰化醫院提供）

「口乾舌燥就是病症！」廖曜磐說，很多糖尿病患者說他們沒病症，其實口乾舌燥就是最典型的病症，但很多人不當一回事，甚至用含糖飲料來止渴，這簡直是拿命開玩笑。

彰化醫院營養室組長施璐筠表示，市售含糖飲料除了糖及主成分之外，會加入香料，讓人喝起來舒服，糖尿病患者常不知不覺就喝過量，連一般人也都易過量，很容易就超過世衛組織建議成人1天攝入糖量最多25克的量。含糖飲料已成為糖尿病的「溫床」，其實渴了還是喝白開水最好，簡單自然。

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