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桃園航空城邁入實質施工階段　天然地界劃分10項分標工程開發

▲「桃園航空城區段徵收工程」招標說明會

▲「桃園航空城區段徵收工程」招標說明會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園航空城」重大建設案，是臺灣史無前例的大型開發計畫，市府8日舉行「桃園航空城區段徵收工程」招標說明會，由市府團隊說明規劃內容與期程。市長鄭文燦指出，該重大建設計劃，將於本(3)月上網公告，歡迎各界優秀團隊踴躍投標參與國家重要建設，讓桃園航空城計畫正式邁入實質開發階段。

▲「桃園航空城區段徵收工程」招標說明會

▲市長鄭文燦表示，桃園航空城計畫歷經10餘年前置作業。（圖／市府提供）

市長鄭文燦表示，桃園航空城計畫歷經10餘年前置作業，涵蓋交通部負責的機場園區內第三航廈及第三跑道，整體規劃分為兩期公共工程，而本次第一期區段徵收工程以統包方式辦理招標，開發範圍約1,756公頃，總工程經費約576億。▲「桃園航空城區段徵收工程」招標說明會

▲大園區里長關切桃園航空城開發發案進展。（圖／市府提供）

考量執行量能與合理期程，市府依開發單位、天然地界劃分為10項分標工程開發，工程內容包括鋪設道路197公里、埋設共同管道350公里、新建橋梁15座及新建公園30座，預計今年3月上網公告。

鄭市長也說明，本次10項分標區段徵收工程，將透過公平、公正、客觀及專業的方式完成評選案，複數投標者最多得允許得標2項標案，希望所有得標廠商精進工程品質及管理，使航空城計畫區段徵收工程成為公共工程的標竿，讓桃園航空城計畫成為公共工程歷史上的重要指標；而桃園機場公司正同步進行第三航廈徵選，交通部民用航空局也表達希望略為增加區段徵收工程範圍，市府未來會協調並按時間表逐一完成。

交通部民用航空局長林國顯感謝市府透過10大優惠方案，聽取市民朋友的需求推動先建後遷。去（2020）年經與市府請託後，也獲市府同意讓桃園國際機場附近的拆遷戶，得到安置住宅與安置街廓等權利上的保障，並配合市府捷運綠線及周邊設施，讓居民擁有較好的居住環境。

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桃園航空城實質施工區段徵收

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