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無印良品必買零食！　老饕激推「這3樣」：停賣我超氣！

▲▼全聯宣布無印良品進駐台北大安延吉店。（圖／記者林育綾攝）

▲網友好奇發問，無印良品除了「堅濃燒醬油仙貝」還有什麼零食必買。（圖／記者林育綾攝）

實習記者高琳景／綜合報導

「無印良品」是許多年輕人愛牌，不僅有文具、服飾等日常用品，還有各式各樣的零食飲品。一名網友以「無印良品的零食」為題，想了解大家有推薦的無印零食。貼文一出，立刻引發網友們熱議，其中有不少內行人激推3款必買零食。

一名網友在PTT發文表示，說到無印零食，最愛的就是「堅濃燒醬油仙貝」，涮嘴醬油味加上超硬口感，一包可以啃超久，但該品項似乎已停賣許久，實體店面跟網路都找不到，而台灣市面上也找不到類似的替代品，因此想詢問網友們「大家還有推薦什麼好吃的無印零食嗎？」

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▲無印零食。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出立刻引發熱議，其中網友們紛紛激推「巧克力和棉花糖」這2項零食，「傳統棉花糖」、「首推花生巧克力」、「巧克力豆」、「推棉花糖和花生巧克力」。另外，也有不少網友推薦另一項停售商品「酸梅軟糖」，直呼「超愛酸梅軟糖的！沒賣了好傷心」、「酸梅軟糖停賣我超氣！」、「酸梅軟糖也是我的最愛，至少吃過50包」。

同時也有不少網友推薦其他必買商品，「蝴蝶餅超好吃！最喜歡楓糖口味的」、「辣泡菜王子麵一生推」、「年輪蛋糕」、「甘梅昆布，不過好像也沒了」、「以前有果汁冰棒，現在不知還有沒有」、「魷魚乾也沒了QQ」。

▲全台最大無印良品台中開幕，文青風Showroom進駐。（圖／記者游瓊華攝）

▲網友點名「棉花糖、巧克力、酸梅軟糖」是無印零食首選。（圖／記者屠惠剛攝）

 
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