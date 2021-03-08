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「長照月付55K」鄉民嚇壞！過來人曝合理原因：但下一代付不起

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲長照一個月55k，讓鄉民傻眼「誰負擔得起？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

有關長照的議題近年來備受關注，有鄉民日前發文，說他看到台北一間長照服務中心，一個月要55k，不禁問卦質疑「長照一個月要55K 到底誰負擔得起？」就有網友回文，說他家中有一位失智老人，分享老人家需要照顧的生活內容，結論直呼「你說55K貴嗎？我是覺得滿合理的」，重點是下一代人恐怕支付不起。

有鄉民在PTT的Gossiping板上問卦，說他看到台北市某間的長照服務中心月付要55K，不禁傻眼「到底誰負擔得起？」並稍微試算「一個月55K，1年就要66萬，10年就要660萬。」看到這個價格，他忍不住倒抽一口氣，因為很多人一個月的薪水都不見得有55k，「開玩笑，現在平均壽命80歲起跳，沒一千幾萬，誰敢退休？」

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貼文一出，一位網友就回文，說他們家有長輩就是失智，所以要請看護，而老人家有4名子女，子女每個月會貢獻4萬的生活費。回文網友接著計算花費，「外籍看護24H，22K+1K／月 (六日不休息加班），老人伙食10Kup (含營養品)，然後需要包看護的吃住，算6K好了，這樣4萬就超過了對吧？」

▲▼養老,老人,年老,養老院,照護。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲過來人直說55k合理，「但是下一代人應該支付不起這樣的消費。」（示意圖／Pakutaso）

除了這些基本開銷，他也提到「你家裡會多出2個人，居住空間受影響，其中一個還是外人，個人隱私受影響，如果不想受此影響，你還要另外找地方給他們住（10K/月）。」回文網友還說道，「接著你還需要有個人盯著外傭做事，因為偷懶是人之常情」，如果是小事情，偷懶沒關係，「但萬一在上廁所，吃藥，餐點就是個大問題。」

不僅如此，自己照顧還會遇到各種問題，「你還會遇到老人家便秘、不肯裝假牙無法進食等問題（不清潔假牙會有衛生問題），有時候裝個假牙裝一整天，所以你說55K貴嗎？我是覺得滿合理的。」但回文網友也指出，雖然他認為55k合理，但下一代人應該支付不起。

他最後更直說，「政府真的應該推動安樂死合法化的問題，至少我自己願意簽這樣的同意書」，畢竟失智以後，活著與否對自己來說並沒有什麼意義，「避免以後造成家人負擔，讓他們開心的生活才是我的願望。」

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