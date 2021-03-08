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通姦除罪化！小三爽翻「快用民法告我啊」　正宮成全她的願望

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲通姦除罪化，小三囂張嗆聲，沒想到弄巧成拙...（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名王姓女子愛上羅姓人夫，還為對方生下一子。正宮發現後，去年氣得提告通姦，但適逢大法官宣告通姦罪違憲，又遭王女在社群平台Instagram發文嘲諷「快點用民法告我吧，刑法已經無效了喔！」讓她看了忍無可忍，決定成全對方願望，另外提告求償，最後台北地院判賠40萬元。

判決書指出，涂姓人妻2016年嫁給羅男，雙方育有一子，本來生活美滿，直到2019年12月有朋友偷偷告訴她「妳老公外遇」，還疑似跟小三生了一個孩子，她才半信半疑到內湖區戶政事務所申請戶籍謄本，沒想到老公真的在同年9月認養了一個孩子，同樣姓羅。

涂女控訴，她發現丈夫與王女有一腿後，身心受創，儘管之後丈夫道歉、夫家極力挽留，她也為了子女忍痛修補婚姻關係，但小三卻不思反省，還以《刑法》第239條除罪化一事譏諷，讓她精神上飽受痛苦，因此請求50萬元精神賠償金。

法官調閱起訴書、相關證據後發現，當時王女坦承與羅姓人夫交往9個月，至少發生18次關係，還誕下一子，被士林地檢署依《刑法》第239條起訴，但經釋憲，司法院大法官去年5月29日宣告通姦罪違憲，王女竟在社群軟體Instagram發文嘲笑，「快點用民法告我吧，刑法已經無效了喔！」

法官認為，從Instagram發文來看，被告不僅毫無悔改之意，更漠視涂女在婚姻關係中的家庭圓滿和配偶權益，考量原告身心受創程度、兩造身分地位及經濟一切情況，近期判處王女須賠償40萬元，全案仍可上訴。

▼台北地方法院。（圖／資料照）

▲台北地方法院,台北地院。(圖／資料照)

 
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