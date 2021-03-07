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高雄捐血中心庫存偏低　台東美女議員贈米送菜強力號召

▲台東縣議員王文怡號召捐血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣議員王文怡號召捐血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

哇！怎麼會有那麼好康的事情，來捐血可以促進新陳代謝竟然還有贈米、送高麗菜耶！目前台灣地區血液庫存量方面各地捐血中心幾乎還有庫存7天以上的正常量，但台東隸屬的高雄捐血中心包括A、B、O型卻都只有剩下4至7天偏低警示的「黃燈」庫存量。7日有社團發起捐血活動，並向菜農購買高麗菜來發送給捐血人；藉舉辦活動呼籲大家挽袖行善做愛心，又能幫助菜農讓捐血人直呼「足甘心」。

台東縣救國團在捐血中心面臨「缺血」之際，聯合包括台東縣議員王文怡、陳志峰、黃治維、東海龍門天聖宮、立委邱臣遠服務處、真善美聯誼會共同辦理「青年來領航、夢想正飛揚」愛心捐血活動；救團團總幹事邱瑞智表示，受到新冠肺炎疫情持續影響，讓台東捐血站自去年起捐血量就呈現下滑的情形。

邱瑞智說，以往台東不足的血液會由高雄中心協調補足，但現階段連高雄也拉起警報，所以台東人一定要踴躍來響應。

王文怡本身也是台東真善美聯誼會的會長，早上8點不到就和會員們來到捐血站張羅；王文怡指出，舉辦捐血活動就是希望符合捐血資格的民眾都能熱心挽袖來捐出熱血，王文怡也挽袖捐出250毫升全血。

王文怡表示，舉辦捐血很有意義不只可以幫助需要的病患輸血使用，贈送的高麗菜也能讓菜農稍微紓緩因為爆量低迷的菜價。

台東捐血站長江宜勳表示，每個月醫院機構需求的用血量大約1400至1600袋左右。但去年開始捐血量就有減少的現象。春節至今高雄捐血中心的血液庫存量相較其它中心明顯減少，2月份就距離目標數短缺350袋。台東又比其他縣市捐血站募血條件來得不易，很感謝地方熱心社會團體的支持號召。江宜勳表示只要17歲以上符合捐血條件的捐血人，都能來參與捐血的行列；每2個月可以捐250毫升或滿3個月可捐500毫升。即日起至12月31日捐血集點達3次，還可以兌換限量黑熊HEYBO娃娃1隻。

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▲台東縣議員王文怡號召捐血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲挽袖捐熱血送高麗菜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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