鳳梨釋迦傳崩盤...台東縣府畫大XX　農業處：因這原因價格穩定

▲台東縣府農業處駁斥鳳梨釋迦價格崩盤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對坊間傳聞台東鳳梨釋迦產地收購價格崩盤，台東縣農業處長許家豪5日表示，受新冠病毒疫情及年節過後買氣下降的影響，目前價格確實不如農曆春節前後，不過也沒有外界所言崩盤的情形發生，且根據縣府及相關農會統計，目前鳳梨釋迦出口總產約8至9成，並無衝擊價格。

許家豪說，去年經濟環境發生嚴重變化，海外運輸體系難免影響市場供需，以台東鳳梨釋迦而言，主要外銷到大陸，農曆春節過後，市場需求不似年前熱絡暢旺，價格當然波動，這在過去10多年來外銷的情況都是如此。

許家豪強調，今年受新冠病毒疫情影響，全世界的行銷通路都受到影響，台東鳳梨釋迦也難以置身事外，不過在縣長饒慶鈴積極拓展鳳梨釋迦市場行銷通路，鳳梨釋迦的價格算是穩定。

不過，他也表示，今年1月鳳梨釋迦出口量有4千6百公噸，較去年12月出口量3千55公噸，多了1千5百多公噸，對比108年12月出口量2千8百多公噸，也成長許多，「從數據可以輕易看出外銷大陸到底有沒有卡關」，請民眾不要道聽塗說，動搖農民的信心。

農業處也呼籲農民，不管環境怎麼變化，做生意的不二法則，就是做好田間管理、洗選包裝、溯源管理等各項外銷工作，維持「有害生物」零檢出的好口碑，讓鳳梨釋迦的外銷工作可以長長久久、維持銷售長紅。

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