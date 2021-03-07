今「全台有雨」防雷擊、強風！　下波變天時間出爐

▲今外出記得攜帶雨具。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

全台有雨！中央氣象局表示，今天（7日）鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率較高，其中以中部以北及東北部地區雨勢較為明顯，並有瞬間大雨、雷擊以及強陣風現象，請大家特別留意。氣象專家吳德榮則提到，今上午鋒面層狀雲影響，中部以北、東半部有局部雨。

氣象局說，今天溫度方面，夜晚清晨低溫中部以北及東北部地區約16至18度，其他地區20至22度；白天高溫北部地區僅18、19度，中部及東半部地區約22至26度，南部地區27至29度。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周一至周三東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚也有涼意；迎風面的北部及東半部地區有降雨機率，中南部山區亦有零星降雨，中南部平地以多雲的天氣為主，但如果有華南雲系東移，也不排除有零星降雨出現；低溫部份在中部以北及東北部地區約15至17度，其他地區18至20度，高溫部份在北台灣約20至22度，花東地區23至25度，其他地區26至29度。

氣象局指出，周四為東北季風減弱的短暫空檔，北台灣氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五、周六東北季風再增強，北台灣天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨4時30分觀測資料顯示，周六至今晨的累積降雨，主要分布在台中以北，以新竹以北為最多；雷達回波圖顯示，鋒面對流系統已在台灣東方海面，中部以北仍有較弱的降水回波，伴隨的降雨也較小。



吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今上午鋒面層狀雲影響，中部以北、東半部有局部雨，下午起至周一降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區偶有零星少量降雨的機率；今中部以北偏涼，南部白天微熱早晚涼。



吳德榮表示，周二、周三東北季風略增強但水氣少，周二北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；周三西半部為多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨的機率；周四、周五東北季風減弱，各地為多雲時晴、氣溫升；周五晚至周日東北季風略增強，北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高，其他地區影響不大。