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擁護「愛國者治港」　四大家族、地產富豪全表態

▲▼大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝中國網）

▲大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝中國網）

記者任以芳／綜合報導

大陸加速「愛國者治港」，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍日前分別在全國港澳研究會、以及專題研討會上，強調「愛國者治港」是一國兩制方針的核心要義。綜合港媒最新消息指出，香港富豪們也表態力挺，香港新鴻基地產集團主席兼董事總經理郭炳聯、長江集團主席的李澤鉅等人，都以個人名義，發表「愛國者治港」的聲明。

據《觀察者》報導指出，夏寶龍接連參加的會議，被香港社會各界解讀為中央政府徹底為「愛國者治港」定調，外界也觀望，香港四大家族，其他與房地產、地產業相關的香港富豪們將如何表態。

報導稱，香港地產建設商會於2月25日就「愛國者治港」原則率先發表聲明。聲明指出，自回歸以來，「一國兩制」一直是香港繁榮穩定和拓展國際貿易的基石。「愛國者治港」有利香港社會凝聚共識，政府得以開展各項計劃發展經濟、改善民生，以致充分發揮香港國際金融中心和貿易樞紐的優勢。

緊接著，香港幾位大富豪以個人名義，發表「愛國者治港」的聲明。身為香港最大地產商，全國政協委員、香港新鴻基地產集團主席兼董事總經理郭炳聯表示，支持和擁護夏寶龍表明「愛國者治港」是「一國兩制」方針的應有之義和核心要義。

「香港四大家族」的信和置業董事局主席黃志祥表示，每當在香港最需要的時候，中央政府都給香港關心和支持，有國家的大力支持，只要特區政府以及社會各界團結一致、齊心協力，按照中央政府指引的方向和英明部署去做，嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事，集中精力應對香港當前的各種挑戰，香港明天一定會更好。

▲▼長江和記實業集團副董事長李澤鉅，同時也是李嘉誠長子（圖／CFP）

▲長江和記實業集團副董事長李澤鉅，同時也是李嘉誠長子（圖／CFP）

報導指出，受關注度最高、最具代表性的家族，還有李嘉誠的李氏家族。身為李嘉誠長子、全國政協常委、長江集團主席的李澤鉅接受媒體採訪也表態，「試問世上哪有國家找不愛自己國家的人去治國？由愛國者管理地方，世界各國盡皆如是，天公地道。」

據了解，這不是幾位香港地產富豪首次表態，去年大陸全國人大通過《香港國安法》，長江集團主席李澤鉅、新鴻基集團主席郭炳聯、新世界集團主席鄭家純、恆基地產主席李家傑紛紛在第一時間表示「堅決擁護」。

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