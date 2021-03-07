桃園客運賣地賺5億！欠政府2.3億要分期還　公總不接受

▲桃園客運詐領補助款。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園客運在2016年間涉嫌詐領公路總局補助款1244萬餘元，公路總局除撤銷原定要給桃園客運的所有補助外，另也將追回85輛車的補助款，金額高達2.3億元。近期桃園客運賣地進帳5億，不過，只願分期償還公路總局，對此，公路總局表達不會接受，已經發函再要求桃園客運提出新的還款計畫說明。

檢警調查，桃園客運公司在2016年間有購車需求，據「交通部公路總局公路汽車客運車輛汰舊換新補助作業要點」規定，客運業者購置車輛時可檢附資料，由公路總局依合約金額，按比例核撥補助款，桃園客運在2016年11月22日在公司會議室舉辦議價會議，討論後由雲從龍公司得標，採購10輛大客車、75輛低底盤公車共計85輛公車。

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但桃客為領取較高補助款，於同年11月間，由總經理楊世勳引介，邀集雲從龍公司楊姓負責人到桃客公司董事長辦公室密商，吳運豐、楊世勳等人商議將購車價格提高，可使桃園客運向主管機關取得較高額度購車補助款，遂與雲從龍公司楊姓負責人、蔡姓業務人員合議，製作浮報為3億5626萬元購車款的不實購車契約，向公路總局詐領高達1244萬餘元補助款，再透過車體廣告租賃契約與協議書，將款項轉回桃客帳面，桃檢偵辦後將吳運豐等11人依偽造文書、3人以上共犯詐欺取財罪提起公訴。

公路總局新竹監理所表示，遭浮報的案件為105年汰舊換新補助案，桃園客運浮報購車金額，公路客運部分共計有25輛，總計金額為4379萬，日前發函要求桃園客運繳回該補助款。先前桃園客運提出要分四期償還積欠的1244萬餘元，公路總局說，對於他們賣地賺5億的事不清楚他們會如何運用，目前是先再次發函要求他們限期內提出新的還款計畫說明。

公路總局再次強調，本局仍將以全部補助款約4000餘萬進行追繳，對於桃園客運表示先還1200多萬元部分並未同意；至於追繳期間業者若提出行政救濟原則予以尊重，行政救濟期間也會研議如何確保本局債權之相關作為(例如假扣押、車輛禁止異動或由其他補助款扣抵等)。

另外針對市公車的部分，本局會持續督請市府積極追繳。

另外加上桃園市政府所管轄之60輛市區公車補助款，金額共達2億3010萬元，新竹監理所已要求桃園客運於3/1前提交還款計劃，並全數繳回補助款。這次為首次發生並且撤銷補助，金額也創下歷史新高。

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