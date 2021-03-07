快訊／急追「輸出越南案例」接觸者　指揮中心14時說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

越南昨5日通報6例境外移入病例，其中一人是搭乘2月19日從台灣飛往胡志明市的長榮航空班機，中央流行疫情指揮中心昨在記者會表示已取得聯繫，會調查在國內接觸者情況。指揮中心也宣布下午2點召開記者會，詳細進展有待記者會說明。

指揮官陳時中昨表示，越南個案為台灣籍人士，有取得一定程度的聯繫，2/17出境前在台中榮總檢測為陰性，2/20到越南次日檢驗也是陰性，但在3/4檢疫期滿檢驗卻變成陽性，在越南期間，是在檢疫旅社隔離，沒有與他人有所接觸，目前還在旅館裡面，還沒有到醫院去，會調查國內接觸者狀況。

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另外，日前指揮中心也宣布持續實施秋冬專案，列出「8大類場所」應佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。