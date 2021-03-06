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永不放棄的「海怪老師」！蘭潭國中學務主任陪伴中輟生20年

▲▼ 永不放棄的「海怪老師」！蘭潭國中學務主任陪伴中輟生20年 。（圖／教育部提供）

▲蘭潭國中老師謝明冲，有著多年尋找中輟生回校的經驗，創下連續10多年零中輟的驚人紀錄 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

「海怪來了！」原本躺臥床上、鎮日無所事事的中輟生，立即一個側翻，矯健地躲進了衣櫥，「尋找中輟生」可說是蘭潭國中「海怪老師」謝明冲的日常，而就在他四處奔走苦尋之下，蘭潭國中已創下連續10多年零中輟的驚人紀錄。

衣櫥、床底、屋頂、樓梯間、地下室，甚至洗衣機、水塔裡，謝明冲都曾發現藏匿的學生。「真的很會躲！」邊說，他邊笑了出來；不過他更理解，除了家庭背景影響因素外，當學生無法從學校課業裡獲得成就，建立個人價值，上學學習對他們來說已沒有樂趣可言，從學校逃離，是中輟孩子所能做的最直接的選擇。

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▲▼ 永不放棄的「海怪老師」！蘭潭國中學務主任陪伴中輟生20年 。（圖／教育部提供）

▲謝明冲是孩子們生命中的繩索，有了他的鼓勵，他們便不致輕易失落。（圖／教育部提供）

從小，生性好動的謝明冲，也對讀書沒太大熱忱，所幸，他從體育的世界裡找到發展方向，在柔道與角力訓練上獲得極佳成績，更重要的是，義務擔任校隊教練的體育老師楊啟明，無怨無悔且無私的付出，成為謝明冲的生命典範，他希望自己有朝一日也能成為體育老師，延續楊老師無私奉獻的精神，讓有興趣於運動的孩子，都能在競技場上發揮所長。

謝明冲目前在蘭潭國中擔任學務主任。他發現有位學生因父親失智、母親智能障礙，為了生活，每天到網咖打工，晚上就睡在那裡，隔天不來學校，謝明冲每天都去找這名學生，把他帶回學校，但是隔天學生又跑掉，他只好再去找，再跑再找，就這樣來來回回，貓捉老鼠了一整個學期。

▲▼ 永不放棄的「海怪老師」！蘭潭國中學務主任陪伴中輟生20年 。（圖／教育部提供）

▲謝明冲鼓勵學生透過運動、音樂、機器人社團等多元嘗試與體驗，提高自我認同，產生自我價值。（圖／教育部提供）

終於有一天，學生主動開口對他說，「主任，你可以不用來找我了，以後我會自己來學校。」謝明冲則為他設定目標，鼓勵他未來進入職業學校，繼續將學業完成，又有一技之長，現在，這名學生不但順利畢業並已穩定就業。因為謝明冲的堅持不放棄，一個孩子的人生，有了重生的機會。

20年來，謝明冲已找回無數中輟孩子，孩子們放棄了自己，或許連家人也放棄了他們，卻只有謝明冲，像個沒看到終點的運動員，不懂放棄，「我只是想讓學生知道，學校很關心他們。」他認為，只要學生相信，這個世界上還有人關心著他們，生命就有了一根緊懸的繩索，不致輕易失落。
 

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