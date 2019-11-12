報廢課桌椅打造「四足獸」抬腳走　網驚呼：霍爾的移動城堡吧！　

記者翁伊森／嘉義報導

日前網友林建佑在個人臉書，上傳畢業學校蘭潭國中老師楊元彰，率領學生用報廢課桌椅所打造的「四足獸」，引發網友熱烈回應。網友表示，「這是霍爾的移動城堡吧！！！」、「現在國中可以做這樣的東西也好酷啊啊啊～～～」、「太酷了!!」、「太強大了辣」、「小心超速」，對於現在國中生可以將生活周遭用品，加以科技實現打造成創意作品，網友紛紛感到驚訝。

▲▼ 蘭潭國中師生將報廢課桌椅打造成可動的「四足車」於科展登場，吸引眾人目光。（圖／記者翁伊森翻攝）

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從事設計產業的林建佑表示，自己生活科技參訪時，看到蘭潭國中的楊元彰老師帶學生用學校課桌椅打造四足車，過程全由國中學生自己自造，更在下課時間看見同學示範他們的傑作，也幽默的提醒一下行車要記得帶駕照和行照，自己期待他們下一件作品。他說，對於學生作品不能與業界相比評，但能看到學校老師讓學生有完全的發揮空間，也是設計人才的培養及期許。

楊元彰表示，學校設有科技中心，當初為了打造開幕亮點，四足車取名萬獸之王由畢業校友構圖，再由二三年級學生利用報廢課桌椅打造車體，搭配連桿機構加裝馬達、發電機產生自主作用，讓170公斤的車身得以行走，雖然速度不快但前後大約花了一個月的時間，科展登場時確實讓周遭的人感到驚艷。

嘉義市蘭潭國中多次參加兩岸青少年科技創作競賽，不禁蟬聯5連霸獲獎無數，更是希望學生藉由學習、創作結合生活日常再搭配比賽歷練，培養發現問題並解決問題的能力。