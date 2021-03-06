限時1周快閃！新加坡超夯「薯條巧克力聖代」台灣漢堡王吃得到了

▲漢堡王強勢推出罪惡薯條巧克力聖代。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新吃法再+1，吃膩了薯條沾番茄醬、玉米濃湯嗎？美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）這次就大膽推出風靡新加坡的「薯條巧克力聖代」，一冰一熱與一甜一鹹的衝突美味，準備要來挑戰薯條控，3月8日至14日限時1周快閃登場。另，必勝客近日也打造超狂「三星蔥卜肉國宴比薩」，即日起1個月限時吃

▲巧克力冰淇淋搭配熱薯條打造獵奇滋味。

在新加坡掀起轟動的「薯條巧克力聖代」台灣也吃得到了，漢堡王強勢推出這款罪惡聖品，香濃的冰涼冰淇淋搭配熱騰騰薯條，再淋上了滿滿巧克力醬，一冰一熱的衝擊美味加上鹹甜口感，打造最新獵奇滋味，3月8日至3月14日限時1周快閃登場，提醒台積電、兒童樂園、樹林秀泰店未上市。

▲必勝客推三星蔥卜肉國宴比薩。

另，繼三杯雞、臭豆腐、椒鹽龍珠後，必勝客「Hot台味系列」比薩近日也推新口味了，這次以台灣道地特色食材為創意發想，首度打造超狂「三星蔥卜肉國宴比薩」，選用Q彈豬里肌加上紅麴製成紅麴卜肉，再佐以宜蘭經典的三星蔥段點綴，搭配濃郁莫札瑞拉起司以及薄脆餅皮，簡直超欠吃，同步登場的還有「三星蔥芝心餅」，即日起至4月5日限定開賣、售完為止。

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