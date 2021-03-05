見證沉浸使命新傳承　崑山科大新聘族語教保員開訓

▲崑山科技大學承接原住民族委員會「2020學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」，辦理新聘族語教保員培訓開訓典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學承接原住民族委員會「2020學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」，本年度為持續擴大沉浸式幼兒園規模，透過甄試遴聘12名學員參與新聘族語教保員培訓，並首度加入了撒奇萊雅瀕危語，5日辦理新聘族語教保員培訓開訓典禮，共同見證沉浸使命新傳承，盼有更多原住民幼兒受惠。

原住民族委員會依據2017年6月14日通過的原住民族語言發展法，陸續推動各項族語政策，並持續培育原住民族語教育人才。崑山科大自2013年的試辦計畫，到今年度已承接第5屆的教保員培訓，過去已培育45位族語教保員順利進入幼兒園進行教學，今年再加入12名生力軍，典禮中將安排圍火儀式促使實習學員團結一心，彼此扶持克服難關，從中再宣誓肩負族語教育重責的熱忱，並自我期許能通過5個月的專業培訓與考驗，充實幼兒教保專業與沉浸式族語教學知能，承接族語復振使命。

原住民族委員會副主任委員林碧霞親自出席，勉勵參與培訓學員謙卑、虛心學習，將族群文化及沉浸專業知能帶入幼兒園、營造融入族群文化的完善學習環境，使得幼兒自然習得族語，代代傳承祖先優美的文化與語言。崑大學術副校長周煥銘表示，該校積極爭取產官學經費，致力將最多的資源投注在校內資源，相信透過培訓課程，學員們將能收穫滿載，提供原住民族幼兒更優質完善的族語教育。

計畫主持人崑山科大幼保系副教授周宣辰說明，本年度新聘族語教保員來自6個族群（阿美族、賽德克族、泰雅族、布農族、撒奇萊雅族及排灣族）、8個語言別，更首度加入了撒奇萊雅瀕危語，2月至7月期間，學員於崑山科大及新辦幼兒園進行培訓，通過培訓考核後，2021年8月進入幼兒園正式實施沉浸教學，希望透過培育更多語言別之族語教保員進入幼兒園教學，共同為族語向下紮根、向上連結民族教育體制盡一份心力。

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