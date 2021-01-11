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選校不選系！32K妹「月收少科大友1萬」後悔了　網嘆：台灣就是這樣

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣社會普遍存有名校迷思，認為頂著高學歷光環，勢必能找到好工作，坐領優渥薪資。一名女網友當初應家裡要求，選校不選系；沒想到，現在月薪比科大朋友整整少了1萬元，讓她不禁後悔，而許多人也心有戚戚焉，感慨台灣觀念就是如此。

一名女網友在dcard提到，4年多前，她從某間高職畢業，原本打算選填一間不起眼的私立科大，且想要的系所在該校頗有名氣，師資很好，教學課程也令她滿意，「而且有個朋友跟我一起填這間，想說有伴，就去這邊讀了。」

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不過，她當時也有參加指考，分數能上普通大學，在家人軟硬兼施之下，她最後妥協了，況且也有相同的科系，「現在畢業1年多，原本跟我選填科大的同學，因為年資夠久，再加上實習、老師介紹等，每個月42k，但我現在才32K，整整差了1萬元。」

▲妹子,上班族,OL（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原po接著感嘆，課程的部分，感覺就差科大一大截，資源方面也是，「雖然頂著不錯的大學光環畢業，但還是有點後悔，當初怎麼不選科大，當然...這跟選什麼系也有關係，並沒有指全部的系都這樣。」

原po的經歷引起不小共鳴，網友們紛紛回應，「乖，我懂妳感受，這感覺很差，但還是覺得妳這樣比有點偏頗，畢業證書是門票，剩下的看本事，你有本事一定被看見，事情都過去了這樣想妳只會更憂鬱，於事無補」、「確實大部分觀念都這樣QQ」、「是說我還以為選校不選系的只有頂大，中字以下的大學都差不多吧」、「學校資源真的很重要啊」、「我是選校不選系，不過還好我的選擇是對的」。

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