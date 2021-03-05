莊凌芸母校墜亡「我是麻煩」！學生目睹崩潰　校方緊急輔導100人

▲莊凌芸輕生身亡，令粉絲震驚難過。（圖／翻攝自莊凌芸臉書、IG）



記者柯振中／綜合報導

22歲的女歌手莊凌芸5日返回台北市松山區的母校，到校找老師聊天後，從10樓墜下，送醫後不治身亡，引起在校師生驚慌。由於莊凌芸墜亡時是上課時間，有許多學生目睹她墜下，校方也因此掌握名單，要對約100名同學進行深度輔導、訪談。

莊凌芸5日下午3點左右回到松山區母校，找老師閒聊後，前往校內圖書館，從10樓走廊墜下。教職員發現狀況，嚇得立刻報警，莊女也被緊急送往醫院救治。

不過，經過2個小時的搶救，莊女依然不幸身亡，得年22歲。此外，由於莊女墜樓時，還是上課時間，有許多學生目睹墜樓的發生，校方也為此緊急掌握名單，準備對約100名同學進行深度輔導，後續會請求專業協助，讓專家與學生進行一對一訪談。

▼事發時還是上課時間，許多學生目睹現場，相當崩潰。（圖／記者黃宥寧翻攝）



據了解，莊女2018年曾參加過歌唱比賽，除了比賽的壓力以外，還承受網友的批評，雖然不斷過關斬將，但心裡相當不開心，家人也因此受到謾罵的波及，因此心理壓力相當大。

莊女曾透露，或許自己從一開始就是個麻煩，「我對不起喜歡我的你們，因為喜歡我讓你們失望。」如今莊女墜樓身亡，風華正茂的青春戛然而止，粉絲們心裡難過，家屬更是傷心斷腸。至於詳細案發原因，仍待警方進一步釐清。

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