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駐日美軍2月假想「出事」在釣魚台操練　因天氣惡劣中止

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐日美軍曾假想釣魚台「出事」情境的演訓任務。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

地位相當敏感的釣魚台海域，駐日美軍過去幾乎不會涉足該處，不過日媒卻爆出，今年2月美軍罕見想在釣魚台周邊海域實施操練，但是因為天氣惡劣中止，但美軍的舉動顯然就是為了牽制中國而來。

根據《讀賣新聞》報導，訓練圍繞假想釣魚台（日稱尖閣諸島）「出事」，駐日美軍為此出動的情況進行，演練從運輸機上投送彈藥等物資、在海上接收等一系列作業內容。

報導指出，為了「防衛」和「奪回」釣魚台，美軍似乎試圖強化其向登島部隊、周邊海域派遣船隻的供應能力。針對此次駐日美軍的訓練計劃，日本政府相關人士稱，這是美方對「釣魚台」問題的明確表態，有意透過罕見的訓練展示其重視盟國的姿態，試圖牽制中國。

▲▼中國海警船追逐越南海警船。（圖／路透）

▲海警法允許海警船在釣魚台海域使用武器。（圖／路透）

中國海警局於2月正式實施《中華人民共和國海警法》（簡稱海警法），允許在釣魚台的海域內使用武器。日方也對此回應表示，一旦中方船隻試圖登陸尖閣諸島日方有可能視此為犯罪行為，日方人員可實施傷害性射擊。

▲▼美國總統拜登上任後致力於恢復與同盟之間的外交關係。（圖／路透社）

▲拜登重申釣魚台適用《美日安保條約》。（圖／路透社）

美國總統拜登去年勝選後，與日本首相菅義偉首度熱線通話中，再度重申尖閣諸島是《美日安保條約》第5條的適用對象。

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關鍵字：

釣魚台尖閣諸島日韓要聞軍武國際軍武

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