梅根不忍了！　揭宮鬥秘辛：凱特、卡蜜拉出賣

▲梅根接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，爆料遭凱特王妃、卡蜜拉「出賣」。（圖／翻攝自YouTube／CBS）



記者陳怡靜／綜合報導



英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）退出王室後，積極在螢光幕前亮相。日前夫妻倆接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，預告片陸續釋出，她不但直接點名遭嫂嫂凱特王妃、婆婆卡蜜拉「出賣」，甚至向王室放話，「別期望我保持沉默」。爆料訪談一出，等於直接和王室宣戰撕破臉。

據《每日郵報》5日報導，消息人士透露，梅根責怪嫂嫂凱特，還有婆婆卡蜜拉，在她還是王室核心成員時，散布有關她的負面消息給媒體。像是2018年兩人結婚前，因梅根強勢主張花童的禮服裝扮，使得凱特在試衣間委屈落淚，此事一定是凱特、卡蜜拉或是查爾斯身邊的人所洩露。

▲▼哈利王子和梅根一同接受歐普拉專訪，大談在王室時遭人陷害。（圖／翻攝自YouTube／CBS）

不僅如此，消息人士也指出，梅根夫婦認為當時他們還在肯辛頓宮（Kensington Palace）時，那些幕後操縱者一心想毀掉他們。

當歐普拉問梅根，對於王室聽到她說出「真相」做何感想時，她情緒激動地回答：「他們怎麼能期望，在歷經這段時間，『黑色豪門企業』所扮演的角色、散播有關我們的謊言後，我們還能保持沉默。」

哥倫比亞廣播公司（CBS）4日公開梅根夫婦的專訪片預告，正片將於7日在美國播出，恰逢和英國女王與其他王室成員為紀念大英國協日（Commonwealth Day）製播的特別節目，時間點十分敏感，並8日在英國播出。除了英美之外，這場專訪也將在67個國家播出。

對此，英國皇室支持者的憤怒也水漲船高，痛批梅根此舉絲毫不將女王伊莉莎白二世放在眼裡，擺明是對女王大不敬。加上高齡99歲的菲利普親王才剛動完心臟手術，正在療養康復中，倘若節目裡一些談話讓他受到刺激，恐對健康不利。

▲梅根直接點名嫂嫂凱特王妃、婆婆卡蜜拉「出賣」她。（翻攝自 IG／kensingtonroyal）

據了解，伊莉莎白二世得知消息後十分震驚，白金漢宮（Buckingham Palace）更宣布，將對這些指控進行調查。不過也有王室前幕僚出面控訴，遭梅根「無法無天霸凌」，甚至不只一人被逼走。前幕僚坦言受她精神虐待、並強烈操控，逼得他們飽受創傷後壓力症候群（PTSD）和焦慮所苦。

據《第6版》（Page Six）報導，與皇室往來密切的人士透露，威廉王子和凱特王妃不想捲入梅根和哈利的「肥皂鬧劇」。不過，他們十分擔憂兩人的專訪，可能為王室帶來令人不快的關注。

然而，即使在皇室和支持者的高反對聲浪下，CBS仍照原訂計畫不更動播出時間，哈利與梅根也說，播出時間不是他們能夠決定，一切由CBS的安排，兩人錄完節目後概不負責。而英國的ITV拿下轉播權後，也隨即發出預告，不甩抗議聲，按原訂時間於8日播出。