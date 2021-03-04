遭梅根霸凌...前幕僚「怕得發抖」！英國王室：將展開調查

▲沙國異議記者哈紹吉才遭暗殺，梅根戴「沙國王儲贈」耳環遭批。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國哈利王子的妻子梅根遭肯辛頓宮工作人員指控霸凌，不僅以言詞羞辱，還把人逼得離職。白金漢宮今天表示「非常關切」，將展開調查。梅根的發言人表示對她的人格攻擊感到難過。

哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪預定於3月7日播出，兩人的前員工搶先爆料。

「泰晤士報」（The Times）報導，揭露梅根霸凌的消息人士表示，之所以說出這段過往，是認為梅根在肩負英國王室職務的2年多期間，只展現出部分面貌，因此希望說出他們看到的「另一面」。

梅根與哈利於2018年5月舉行婚禮。報導表示，兩人的通訊秘書卡納夫（Jason Knauf）在5個月後的2018 年10月投訴梅根霸凌，表示有2人已被逼離職，第3人也將喪失自信，希望負責聘僱王室員工的白金漢宮出面，保護壓力過大的員工。

消息人士稱，當時哈利王子出面，懇請卡納夫不要追究。

▲前員工爆料，在梅根的霸凌下，他們「怕得發抖」，當時哈利王子出面，懇請卡納夫不要追究。（圖／路透）

報導稱，梅根在演戲時總是自豪是個「好老闆」。她會替工作人員買披薩，還替他們包下冰淇淋攤，但對肯辛頓宮的員工而言，替她工作稱不上什麼美好經驗。

其實梅根身邊的工作人員待不長久，並不是第一次遭媒體揭露。先前有報紙專欄指稱，梅根的個人助理在她與哈利結婚6個月後離職。報導之後表示，這名離職員工名叫梅麗莎（Melissa Touabti）。消息人士說：「梅根對她要求一大堆，逼得她哭出來。」

梅麗莎也並非第一個離職的個人助理，在她之前還有另一名年輕女性離職，她在梅根加入英國王室不久後就求去。

這兩名助理都簽署了保密協議。不過，哈利與梅根的律師表示，梅根對協議一無所知，並認為兩人和她共事時都很愉快。

「泰晤士報」報導，哈利與梅根在2017年底宣布訂婚後，曾有一名王室資深員工告訴兩人，他們對待員工的方式會讓事情變得複雜。

據稱資深員工在談話中表示，即使員工的表現沒有達到兩人的標準，也應該與人為善，給予多一點理解。據稱梅根當時回答：「悉心呵護別人不是我的工作。」

梅根確實有些頤指氣使，包括哈利等許多人都稱，這可能源自英美的文化差異。然而，知情人士對「泰晤士報」表示，梅根的問題不僅是美國直率的說話方式，她對待不合她心意的員工十分尖酸刻薄。一名離職員工表示：「我和她有不愉快的經驗，我絕對會說那是羞辱。」

一名員工稱，在卡納夫投訴的隔天，她非常害怕面對梅根，擔心投訴的事會被發現。

遭到惡劣對待的不只是基層員工，一名消息人士稱，哈利與梅根的私人秘書柯恩（Samantha Cohen）同樣遭到霸凌。「他們對她糟透了，沒有事情能合他們心意，他們總是說她不懂，她搞砸了。事實上，柯恩根本就是聖人，是最好的王室出訪策劃人。」

哈利與梅根的律師表示，兩人和柯恩依舊保持親近的關係，也很感謝她的支持與奉獻，否認霸凌柯恩。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮今天表示，「現在和未來都不會容忍霸凌和騷擾情事」，表示將與員工會談。

白金漢宮聲明：「我們非常關切『泰晤士報』報導所稱，薩塞克斯公爵和公爵夫人前員工提出的指控。我們的人資團隊將調查文章中的情況。當時的員工，包括已離職員工，都會被邀請前來，看看我們是否可從中記取教訓。」

梅根的發言人則發表聲明：「公爵夫人對近來對於她的人格攻擊感到難過，尤其她自己曾身為遭到霸凌的對象，也十分支持因為霸凌經歷受苦、受創的人。」