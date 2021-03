哈紹吉才遭暗殺！梅根稱不知情　戴「沙國王儲贈」鑽石耳環亮相

▲梅根戴沙國王儲贈送的耳環出席斐濟晚宴。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)從2018年遇害至今,各項調查都將幕後黑手指向沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman),結果英國媒體最新報導指出,梅根(Meghan)卻在敏感時期,戴著王儲贈送的耳環出席晚宴,並對外稱這是借來的,但也不願透露是向誰借的。

根據《太陽報》報導,沙國異議記者哈紹吉2018年10月2日進入駐土耳其大使館後遭殺害,而案件發生後,各項調查皆將矛頭指向沙國王儲沙爾曼。就在輿論猛烈批評的同時,英國王妃梅根卻在哈紹吉死後3個星期,戴著王儲贈送的耳環出席斐濟舉辦的晚宴。

據悉,這對耳環是王儲送給哈利王子(Prince Harry)與梅根的結婚禮物,當時肯辛頓宮聲稱,這副耳環是借來的,並非梅根所有,但卻不願透露是向誰借的。梅根的律師則說,她參加晚宴時對於王儲和哈紹吉之間的謠言並不知情。

Duchess of Sussex said earrings she wore on royal tour in Fiji were 'borrowed' https://t.co/NFvAsKAFMi