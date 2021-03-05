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社會 社會焦點 保障人權

萬華「淫樓」狂下保險套雨！賞圖選妃無限次　警攻堅鶯燕驚飛

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在3日晚上前往轄內「鑽石大樓」查緝色情，當場發現12名應召女以及6名嫖客，警方事後發現，在前門攻堅時，現場負責人為了躲避查緝，竟從後巷狂灑保險套，讓在後門守著的警員當場淋了場「保險套雨」。

警方調查，30歲的廖姓男子，近期在鑽石大樓經營色情應召站，專門吸收逃逸外籍女子從事賣淫工作，每次性交易約1千5百元左右，警方在3日前往查緝，並當場逮獲11名外籍女子以及1名台灣籍女子從事賣淫工作。

▲▼警方3日前往鑽石大樓查緝12名賣淫女以及6名嫖客。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方3日前往鑽石大樓查緝12名賣淫女以及6名嫖客。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，廖姓男子等人為了增加客源，除了要求賣淫女子在街邊巷弄拉客，甚至還用通訊軟體成立群組，發送清涼照片供嫖客「賞圖選妃」，最後當場在大樓內逮捕6名嫖客，並均將一干人等帶回偵訊。

警方發現，3日晚上8時許前往攻堅，警方在前門執行攻堅時，廖姓負責人等竟將庫存的保險套，從後門不斷的往樓下丟，守在後門的警員發現當場制止，事後直呼「根本下了場保險套雨」。

▲▼警方3日前往鑽石大樓查緝12名賣淫女以及6名嫖客。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在後巷埋伏，發現應召站人員從樓上丟保險套超傻眼。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方還在現場查扣雲端監視器，方便過濾小姐以及嫖客，另外也扣走6百多個保險套、帳冊以及新台幣計15萬元，警方訊後也將廖男依妨害風化送辦，其餘12名賣淫女以及6名嫖客則依社維法裁處。

據悉，11名外籍女子均係以觀光簽證來台，但均簽證逾期違法居留，每次收取1千5百元的費用，與應召站對半拆帳，每天從晚上4點上班，直到隔天凌晨4點才下班。

▲▼警方3日前往鑽石大樓查緝12名賣淫女以及6名嫖客。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方查扣6百個保險套、帳冊以及15萬元現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方從2019年開始針對鑽石大樓查緝，共計掃蕩40餘名外籍賣淫女子及10名應召站成員，仍有不法分子死灰復燃、重操舊業，警方也呼籲，將持續打擊黃、賭、毒等違法行為。

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