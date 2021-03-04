淡水警「障眼法」砸情敵車！恨女友劈腿　癡情代價換來加倍奉還

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水警分局一名李姓警員因前女友劈腿，分手後心情難平復，竟未經主管同意，私自利用警用電腦系統，查詢前女友現任男友車籍，再夥同友人持鐵鎚到他停車處砸車洩憤，當天警局調查得知，立刻將李男調離現職並加重記過二次，且依違反個資法、妨害秘密及電腦使用罪嫌函送偵辦。

▲李姓警員與友人穿上雨衣到情敵地下室停車場，持鐵鎚砸車。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，27歲李姓警員，警專32期畢業，2018年到新北市淡水警分局水碓派出所服務。翌年，因為女友劈腿2人協議分手，但李員始終心情難以平復，情傷1年多後，今年（2021年）2月中，在未經所長同意下，利用警用「車牌辨識系統」，違法查到前女友現任男友的車籍資料。

同月25日凌晨1時許，李員酒後到淡水區新市五路三段一處社區大樓找朋友訴苦，2人聊到前女友的現任，剛好住在這個社區，想起遭背叛的往事難忍怒火，於是2人穿上雨衣持鐵鎚，巧妙地避開監視器，跑到地下室停車場，狠砸「情敵」的白色福斯汽車，造成擋風玻璃、後視鏡、車窗毀損。

▲白色福斯汽車前面擋風玻璃及車窗後視鏡都毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

凌晨3時許，被害人到地下室取車驚見愛車被砸，立刻報警。警方調閱相關監視器清查進出社區住戶，調查後赫然發現，涉案的是「自己人」，淡水警分局當天上午立即做出懲處，將李員調離現職，加重記過二次，並依違反個資法、妨害秘密及電腦使用罪嫌函送偵辦。

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