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北市運將限量福利　價值7千健檢「免費開送」！今天開放報名

▲▼ 計程車,小黃 。（圖／ETtoday資料照）

▲計程車 。（圖／ETtoday資料照）

記者邱茀濱／綜合報導

計程車滿街跑，運將每天長時間坐在駕駛座上，缺乏運動後身體難免出現毛病。不過為了照顧司機的健康，北市交通局表示，今（4）日起受理報名計程車駕駛人的「免費健檢」，凡設籍台北市且領有有效職業駕照、執業登記證之計程車駕駛人皆可參加，但名額有限請盡早報名。

北市公共運輸處表示，由於計程車駕駛朋友工作時間較長，生活作息較不固定且缺乏運動，因此健康容易出毛病，根據109年的檢查報告顯示，大部分駕駛常有腰椎異常、脂肪肝、心血管等問題。

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目前，公運處提供市值約7,000元的健檢服務，讓小黃司機盡早發現身體方面的警訊，不僅有助於後續的追蹤及治療，對乘客搭車安全也更有保障。據悉，特約醫院包括博仁綜合醫院、宏恩綜合醫院、中心綜合醫院、北醫大附設醫院及新泰綜合醫院等5家，司機除享有免費餐點外，還能免費停車2小時。

公運處說，各院還提供同行眷屬優惠價格自費受檢或免費增加檢查項目等不同回饋，駕駛朋友有更多健檢醫院可供選擇。因名額有限，要參加免費健檢的司機，可持身分證正本（須設籍臺北市）、有效職業駕駛執照及計程車駕駛人執業登記證，到台北市各計程車服務站、計程車公（工）會等地點擇一報名。

最後公運處也呼籲計程車駕駛朋友，除了定期的健康檢查之外，平時更要加強身體保健，注重均衡飲食及維持適度的運動，為打拼生活累積更雄厚的本錢。

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