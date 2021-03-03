桃園撕小廣告7年累計1,730萬張　兌換超過429萬元禮券

▲民眾撕滿2公斤的小廣告，可兌換超商禮券與抽獎券。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局「撕小廣告換好禮」的活動已邁入第七年，從市民朋友的手中已撕除約1,730萬張違規廣告單，兌換超過429萬元禮券及市民卡（桃樂卡）加值金。市府環保局表示，光是2020年桃園市民約撕除23,156公斤（約231萬張）的違規廣告單，已兌換約17萬元的禮券與41萬元的市民卡加值金，也發放了11,551張抽獎券，反應熱絡。

▲民眾撕滿2公斤的小廣告，可兌換超商禮券與抽獎券。（圖／環保局提供）

環保局長呂理德3日公開抽獎，抽出3部價值3萬多元的65吋液晶電視等大獎，做環保也能有「獎」不完的好禮。環保局自2015年8月推出「撕小廣告換好禮活動」至今，只要民眾撕滿2公斤的小廣告（大約為200張A4廣告紙），就可兌換50元超商禮券與抽獎券1張。

▲桃園撕小廣告好禮接二連三，還能中大獎。（圖／環保局提供）

自2017年9月起，撕違規小廣告的獎勵金也加值市民卡內；由於市民卡具悠遊卡的功能，讓市民在維護市容的同時享有好康又多元便利。活動推出以來桃園市民參與相當踴躍，改變皆能成為環保推手，只要一個小動作，就能讓桃園的市容環境更美好。

環境清潔稽查大隊長羅文林表示，2020年桃園市清潔稽查大隊自行清除違規廣告物共約152萬件，其中依電信法停話7,260件，依廢棄物清理法告發1,024件，罰款數約356萬元。至於民眾撕除違規廣告物則多達231萬件，約為清潔隊員的1.5倍，無庸置疑是市容維護的最大幕後推手。

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