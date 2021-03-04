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被砍到失血性休克！男救回「右手神經卻斷裂」：擦屁股都沒辦法

▲馬桶，免治馬桶，擦屁股，廁所。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲章男遭砍後雖撿回一命，但卻因神經斷裂，手連擦屁股都沒辦法。（示意圖／pakutaso，與本文當事人無關）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名簡姓男子106年8月下旬與施姓女子協商債務問題，但過程中簡男卻與施女友人陳男、章男爆口角，簡憤而拿取彎刀將2人砍到失血性休克險死，雖經送醫後雙雙救回，但陳男左下肢肌肉損傷，腳力只剩9成；而章男則是右臂神經斷裂影響握力，甚至連「擦屁股」都沒辦法。桃園地院法官審酌後，依傷害罪判簡有期徒刑2年，全案仍可上訴。

判決書指出，簡男106年8月27日晚間夥同好友前往桃園與施女商談積欠薪資一事，但過程中雙方爆發激烈口角，簡因此心生不滿，衝出屋外從車上拿取彎刀，朝著施女好友陳男、章男追逐揮砍，致使2人當場重傷、血流如注，一度失血性休克險些喪命，所幸經送醫搶救後雙雙救回，但2人卻也因此留下難以復原的創傷。

法官調查，陳男遭砍後造成「臀部及左側下肢等多處砍傷合併肌肉損傷」，且薦椎神經壓迫、左腓腸神經病變、左脛神經病變；陳男自述，現在自己在餐廳上班，走路大概僅剩9成腳力，因炒菜必須從頭站到尾，下班後腳就會一跛一跛、約僅剩5成力，回家後一定得把腳翹起來，否則隔天會水腫，即便進行復健也無法完全康復。

而另名遭砍的章男則是「右上肢切割傷併骨折及神經損傷」，雖經清創、骨折復位及神經修復手術，雖然目前傷口已癒合，但右手神經仍有傳導性神經病變；章男自述，右手握力受到嚴重影響，日常生活無法正常接、或抓住東西，連要拿個皮包、或是擦屁股都沒辦法。

法官審酌，陳男目前行走仍屬健全，還有痊癒可能，難認達到重傷害構成要件；而章男右手部分，醫院證稱其右手伸指、伸腕功能「稍差」，依目前醫學水準，仍有機會透過開刀改善，同樣難認定達到「嚴重減損」之重傷害程度。但法官認為，簡男僅因對方口氣不佳就持刀砍人，手段凶狠且極其危險，因此依傷害罪嫌判其有期徒刑2年，全案仍可上訴。

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