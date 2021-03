緬甸軍方出手了！記者報示威遭「深夜突襲逮捕」　現場鳴槍畫面曝

▲緬甸軍方在3月1日晚間「夜闖住宅」,帶走記者廣密郎。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

緬甸軍方的血腥鎮壓行動越演越烈,沒想到他們除了打壓抗議人士外,居然連記者也不放過。在接連有記者被捕的消息傳出後,緬甸民主之聲(DVB)也宣布,台內記者廣密郎(Kaung Myat Hlaing)在3月1日晚間,於南部丹老市(Myeik)的公寓內被軍方襲擊帶走,目前仍下落未明。

綜合路透社等外媒報導,曾對軍方鎮壓示威者的情況進行採訪與報導的廣密郎,在3月1日遭遇了一次深夜突襲。當天晚上10點半左右,6輛軍車和警車包圍了廣密郎住家附近的街道。這名害怕的記者立刻開啟直播並大聲求救,「救命!請幫助我!他們要向我開槍!」

"Help, help. They're shooting at me," Kaung Myat Hlaing, a reporter for the Democratic Voice of Burma (DVB), can be heard shouting in the video.https://t.co/7D8vNf5vSi