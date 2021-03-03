緬甸軍方出手了！記者報示威遭「深夜突襲逮捕」　現場鳴槍畫面曝

▲緬甸軍方在3月1日晚間「夜闖住宅」，帶走記者廣密郎。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

緬甸軍方的血腥鎮壓行動越演越烈，沒想到他們除了打壓抗議人士外，居然連記者也不放過。在接連有記者被捕的消息傳出後，緬甸民主之聲（DVB）也宣布，台內記者廣密郎（Kaung Myat Hlaing）在3月1日晚間，於南部丹老市（Myeik）的公寓內被軍方襲擊帶走，目前仍下落未明。

綜合路透社等外媒報導，曾對軍方鎮壓示威者的情況進行採訪與報導的廣密郎，在3月1日遭遇了一次深夜突襲。當天晚上10點半左右，6輛軍車和警車包圍了廣密郎住家附近的街道。這名害怕的記者立刻開啟直播並大聲求救，「救命！請幫助我！他們要向我開槍！」

"Help, help. They're shooting at me," Kaung Myat Hlaing, a reporter for the Democratic Voice of Burma (DVB), can be heard shouting in the video.https://t.co/7D8vNf5vSi — Yahoo Singapore (@YahooSG) March 3, 2021

DVB事後證實，廣密郎已被軍方逮捕，目前下落不明。他們同時也呼籲軍方，儘速釋放廣密郎和其他被拘留的記者。由於直播的影片中有執法人員開槍的畫面，因此DVB表示，他們並不清楚軍警人員射出的是什麼類型的子彈，但相信軍警人員當時只是在發出警告，並未直接向廣密郎開槍。外媒此前曾報導，已有好幾名記者遭緬甸軍方逮捕，其中還包括了一名美聯社記者。

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