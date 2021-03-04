南韓打AZ疫苗1日內再爆3死！莊人祥：每例好像都有慢性病

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

南韓自2/26開放民眾接種新冠疫苗後，於昨（3）日開始連續傳出2起死亡案例，而今（4）日上午當局再度通報3起接種阿斯利康（AZ）疫苗後死亡的案例。對此，指揮中心表示，南韓已打15萬劑AZ、2,700劑BNT，目前看到事件好像都是AZ疫苗，而死亡個案中每例好像都有慢性疾病，但他們政府會去調查原因。

根據韓媒《中央日報》、《News1》報導，防疫當局於4日指出，來自大田市的20多歲女性因患有癲癇而入住療養院，於2日安排接種AZ疫苗，沒想到4日凌晨2時卻突然死亡，目前仍在釐清詳細死因。

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對於南韓施打AZ疫苗傳出死亡案例，發言人莊人祥表示，目前看起來有5例死亡，但個案好像都有慢性病，不管是糖尿病、癲癇等，有關疫苗接種後不幸死亡部分，當然政府會去調查是跟疫苗有關係或是潛在疾病造成。

莊人祥強調，根據其他國家有打疫苗的狀況，例如英國施打609萬劑AZ疫苗，其中有205件死亡，後來一件件調查，都跟疫苗無關，BNT跟莫德納都會做類似調查，因此相關事件就讓各政府獨立調查，且目前韓國還是持續施打中。

▲3廠商疫苗過敏及死亡調查。（圖／指揮中心提供）