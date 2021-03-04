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親姐爽當「醫生娘」！他揭真實經歷嘆：當了社畜才懂

▲▼心臟,醫師,醫生,醫療人員,醫院,看診。（圖／翻攝自Unsplash圖庫）

▲有網友表示先前不能理解為什麼女生都想嫁醫生，直到出社會當社畜，才了解薪水高又穩定工作的重要性。（圖／翻攝自Unsplash圖庫）

實習記者閔文昱／綜合報導

許多人都希望能在婚後有個穩定、幸福的生活，其中醫生社經地位高，是許多女性選擇伴侶的熱門人選之一。有網友就在社群網站表示，自己以前並不理解為什麼女生都會想嫁醫生，直到出社會體會到生活的「落差」後才明白，「薪水高又穩定」的影響有多大，直呼「未來若有女兒也會希望她嫁給醫生！」

這名網友在Dcard以「終於可以理解為何女生都想嫁醫生」為題發文，表示以前在學生時代對於許多女生想當醫師娘的行為蠻不屑的，認為這樣的女生不思進取，只想靠男生，直到後來自己的姐姐真的嫁給醫生後才發現，原來醫生與「社畜」之間生活的落差是這麼大，姐姐不僅可以「累了就不工作」，甚至只靠丈夫１人的薪水就夠養全家人。

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▲▼原PO表示，姐姐嫁給醫生後生活品質完全改變。（圖／翻攝自Dcard感情板）

▲原PO表示，姐姐嫁給醫生後生活品質完全改變。（圖／翻攝自Dcard感情板）

原PO表示，姐姐現在一週只需要工作3天賺取自己的零用錢，其他時間都是「到處玩到處充實身心靈」，另外還可以去上烹飪課、瑜珈課、插花課，與以前努力工作而憔悴的她簡直判若2人，也感嘆自己「每天工作至少10小時，壓力又超大，每天回家就只想睡覺，週末也只想叫外送在家裡耍廢，而這樣日子還可能會持續一輩子。」

對此，原PO相當羨慕姐姐，認為她「可以好好活得像個人 、可以充實精神層面的東西」，也表示終於可以理解為什麼許多女生都想嫁醫生了，不僅薪水高又穩定，智商高還可確保下一代優生學，另外姐夫又對姐姐很好不會外遇，直呼「以後我有女兒的話，也會希望她嫁給醫生...」。

▲正妹,女友,妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原PO的姐姐現在忙著上烹飪課、瑜珈課、插花課充實自己。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文章曝光後引發許多網友關注，紛紛留言表示，「我也好想嫁給醫生喔嗚嗚」、「真的，想嫁醫生」、「重點根本不是嫁誰，重點是當貴婦不用工作吧」、「以下開放預約」、「笑著笑著就哭了」、「只要對方願意愛妳，嫁醫生很棒，嫁的不是醫生也不賴～」

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