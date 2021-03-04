江宏傑爆罵福原愛「妓女」　元宵湯圓照被洗版！兩派人戰翻

▲江宏傑、福原愛傳出婚變，兩派網友在這張元宵湯圓照下面留言戰翻。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑 Chiang Hung-Chieh，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本桌球天后福原愛（Ai Fukuhara，ふくはらあい）被拍到日本跟男子出遊、開2間房過夜，這也讓她和台灣桌球選手江宏傑童話婚姻亮紅燈。消息傳出江宏傑臉書引來兩派網友留言戰翻，一派網友不滿江宏傑言語霸凌福原愛，另一派則認為婚姻是兩人的事情，紛紛留言打氣。

日本雜誌《女性SEVEN》報導，福原愛驚爆與上班族A先生「不倫」，《週刊文春》還爆料，福原愛被江家人霸凌，甚至指出江宏傑曾罵福原愛「妓女」等不堪字眼，種種事情累積讓她心死。由於兩人離婚消息太過震撼，讓台人、日人都難以置信，不少台人還試著搜尋「週刊文春可信度」的關鍵字，或上PTT發問可信度。

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▲網友留言替江宏傑打氣。

江宏傑2月26日曾在臉書粉專貼出一張「元宵節吃湯圓」照片，照片中有江爸、江媽以及福原愛的媽媽，這張照片引發批踢踢網友熱議，認為如果婚姻有問題，福原愛會讓媽媽一個人自己待在公婆家？底下也有許多網友留言替江宏傑打氣「加油！」、「經營婚姻如同打桌球一樣，無論面對什麼問題，怎樣的強勁對手，只要沈著應戰，絕不輕易放棄」、「保護老婆保護孩子保護岳母保護家人最重要！其他都別管了~~」。

▲▼另一派網友認為江宏傑的言語霸凌相當不可取。

不過也有網友不滿江宏傑的行為，留言痛批「沒有福原愛誰會認識你！罵人妓女！丟男人的臉」、「言語暴力是恐怖情人」、「對曾經愛你的小愛言語的霸凌真的很可惡」、「令人失望」。