15歲少女路旁遭性侵慘死！獸男撞翻機車洩慾　扳手敲頭輾斃被害者

▲阿麗莎拉遭性侵殺害。（圖／翻攝自@THEJJREPORT）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國宋卡府日前發生一起殘忍至極的性侵殺人案，一名15歲的少女在夜半騎車，卻被尾隨的59歲男子撞倒在路邊草叢後立刻性侵。完事後男子並未放過少女，而是先後以扳手敲頭、開車反覆輾壓致死之後才離開，他還帶走了少女身上的所有現金。警方將狼男帶回現場重現犯案場景時，周遭圍觀的少女親友都憤怒地想衝上前去痛毆狼男。

綜合外電報導，2月27日當天晚間，15歲少女阿麗莎拉（Nina Arisara）騎車到一間加油站加油，她從帽T口袋裡拿錢出來付掉油錢後，再進到一旁的商店裡面購買零食，接著她便騎上摩托車離開加油站。

行經一處荒地時，公路上摩托車後方突然出現一輛豐田轎車，突然加速接近，阿麗莎拉此前都沒有發現到後面有人尾隨，但轉眼間她已經被連人帶車撞出公路，滾落在路旁的草地上。當她掙扎著起身時，中年男子下車就往她腹部一陣猛打，在她無法反抗的情況下性侵得逞。

59歲的男子康葛喇（Bangmad Prathom Kongrah）性侵完阿麗莎拉後，回到車上取出扳手，對著她的頭部又是一陣猛敲，並搶走她身上現金約1300泰銖（約新台幣1200元），隨後開車反覆輾壓她的屍體，才回到公路上揚長而去。

▲▼返回犯罪現場重建當天事發經過的康葛喇（上圖黃衣男），被少女憤怒的父親（下圖）及親友圍觀，差點突破警方戒護衝進去打人。（圖／翻攝自@THEJJREPORT）

不過康葛喇將現場偽裝成車禍悲劇的粗陋手法很快被識破並逮捕，警方於本月初將他帶回公路旁重建犯罪現場。現場警力層層戒護，因為阿麗莎拉悲憤的父親和其他親友都已聚集在現場。

康葛喇坦承殺害阿麗莎拉，他表示當天晚上自己喝醉又酒駕，正在回家的路上，途中加油時看見少女，心中一時色心大起，才會尾隨犯案。根據警方調閱監視器，康葛喇在加油站至少耐心等待了20分鐘，而少女渾然不知。

阿麗莎拉的父親一度差點衝破警方封鎖線，他想要上前毆打康葛喇，但包括其他人在內，全部一再被警方攔下來。康葛喇的審判即將開庭，阿麗莎拉父親呼籲法官，希望能將狼男判處死刑，「他之前就幹過這種事了，還是沒有一點良心。他重複犯下這種行為，我認為他非常的殘忍。我女兒還只是個孩子，我想看她健健康康長大，有自己的家庭。」