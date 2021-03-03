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社會 社會焦點 保障人權

醉男酒駕撞飛人還肇逃！老翁躺地慘骨折　20秒後再被後車輾爆頭亡

▲桃園市蘇姓男子今年1月喝了12瓶啤酒，後來被發現倒臥馬路旁昏睡遭質疑酒駕肇事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彭男吃完燒酒雞酒駕回家，撞倒路人後肇逃，而後車閃避不及，將路人輾死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園市新屋區中山西路2020年2月26日晚間發生一起死亡車禍，事發當時一名彭姓男子吃完燒酒雞後開車準備返家，途中不慎撞飛一名站在路中樣的練姓老翁，然而，他只停留2秒隨即肇逃，而後方一輛車閃避不及，當場輾過練翁，害練翁當場慘死。桃園地院日前審理後，依法將彭男判刑2年，緩刑5年，提供200小時義務勞務，可上訴。

判決指出，彭男2020年2月26日晚間在永安漁港附近吃完燒酒雞後，明知酒後不能開車，仍執意自行駕車返家，不料，途中行經中山西路時，他因酒後注意力降低，未能注意練翁跨越畫有分向限制線的車道，直接撞飛練翁，誇張的是，當下他只停留2秒，隨即逃離現場。

就在彭男肇逃20秒後，後方一輛由黃姓女子駕駛的自小客車因閃避不及，當場輾過練翁的頭、胸、腹部等多處，造成練翁多處骨折、臟器破裂、腦髓溢出當場身亡。警方獲報後，循線調閱沿路監視器，終於尋獲彭男，並對彭實施酒測，彭男吐氣所含酒精濃度達每公升0.52毫克，因此依法送辦。

彭男坦承不諱，法官勘驗相關證據後，認為練翁當時停留在路中間，並非突然竄出之人，但彭男卻未能注意，直接撞上，害練翁小腿骨折、身體多處擦傷倒臥車道上，才會被後車輾過身亡，因此足認彭男與練翁死因有因果關係。

不過，附近目擊路人稱，當時練翁站在路中間，不像是要過馬路，不知道其為何在馬路上逗留。法官認為，根據規定，行人不得在馬路上任意坐、臥、蹲、立、阻礙交通，因此事故責任不能全歸咎於彭男，練翁亦有違反規則。

另外，彭男犯後迅速與練翁家屬達成賠償和解，練家也表明願意給予彭男減輕刑度，因此法官審酌相關情狀後，依酒駕致死、酒駕肇逃罪，判彭男2年刑期，並宣告緩刑5年，期間交付保護管束，並於判決確定2年內提供200小時義務勞務，全案仍可上訴。至於後車撞死練翁的黃女，經桃園地檢署偵查後，現已獲不起訴處分。

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